OM moet 95.000 euro dat is gevonden in Drents vakantiehuisje teruggeven aan verdachte

Het Openbaar Ministerie moet bijna 95.000 euro teruggeven aan een 35-jarige Groninger die in april van dit jaar werd opgepakt in zijn gehuurde vakantiehuisje op vakantiepark Aqualanda in Nieuwediep.



Dat heeft de rechtbank in Assen dinsdag bepaald. In het Drentse vakantiehuisje van de Groninger werden bij een inval drugs, een doorgeladen vuurwapen en bijna 95.000 euro aan contant geld gevonden. De bankbiljetten zaten verstopt in geprepareerde brandblussers. Alles is in beslag genomen. Volgens het OM gaat het om crimineel geld. Het OM wilde het geld niet teruggeven. De rechtbank komt tot een ander oordeel.



De verdachte heeft twee weken geleden verklaard dat hij het geld had verdiend met de handel in bitcoins. Een getuige, die veel in cryptovaluta handelt, heeft de lezing van de Groninger min of meer bevestigd. De rechtbank vindt dat het bitcoinverhaal niet geheel onwaarschijnlijk is. Ook heeft het OM naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende bewijs geleverd dat hij het geld op een niet legale wijze heeft verkregen. De man is wel veroordeeld tot acht maanden cel voor bezit van een vuurwapen, speed, cocaïne en hennep. Er was 1,5 jaar cel geëist.

Reacties

Misdaad loont

@allone , Quote:

De man is wel veroordeeld tot acht maanden cel voor bezit van een vuurwapen, speed, cocaïne en hennep

En tegelijk even 95.000 euro witgewassen. En tegelijk even 95.000 euro witgewassen.

Het vermoeden lijkt gerechtvaardigd. Maar ja, de bewijslast. @stora : In de praktijk zal het er niet snel van komen, vermoed ik, maar als jij en ik met € 95.000 over straat gaan is dat onze zaak. Pas als bewezen kan worden dat het illegaal verkregen is, dan is het reden tot bestraffing en/of inbeslagname.Het vermoeden lijkt gerechtvaardigd. Maar ja, de bewijslast.

Ik vind dat van die bitcoins wel een slimme zet @Emmo , ik denk dat degene die dat geld heeft moet bewijzen waar die dat vandaan heeft.Ik vind dat van die bitcoins wel een slimme zet

