Balen voor vmbo'er: ondanks gang naar rechter toch gezakt op 0,017 punt

Het is een middelbare scholier in Maarssen niet gelukt om alsnog zijn vmbo-diploma te krijgen. De jongen was daarvoor zelfs naar de rechter gestapt, maar dat mocht niet baten.



Hij komt definitief 0,017 punt tekort. De rechter wilde dat het eindexamen wiskunde van de jongen opnieuw werd nagekeken, omdat hij misschien een te laag cijfer had gekregen. Na het nakijken blijft het eindcijfer toch hetzelfde.



De vader van de jongen had onlangs een kort geding aangespannen tegen scholenkoepel De Vechtstreek. Zijn zoon volgde daar de theoretische leerweg van het vmbo. De jongen had een 6,1 voor zijn eindexamen wiskunde gekregen. Het gemiddelde over alle vakken bleef daardoor steken op 5,483. Voor zijn diploma had de jongen een gemiddelde van 5,5 nodig.

07-09-2018 14:57:27 Tsudetn

En terecht. Hoewel het ontzettend sneu is voor de leerling, ben ik van mening dat je een school en hun leraren moet respecteren. Er moet gewoon ergens een (harde) grens getrokken worden. Want als hij nu nog wel zou slagen, zou iedere leerling die net zakt rechtszaken aanspannen. Gevolg: scholen zijn naast lesgeven de helft van hun tijd en driekwart van hun budget kwijt aan rechtszaken.

07-09-2018 15:01:03 Grouse

Nu heeft hij de kans zijn cijfers wat op te krikken. Want, wees eerlijk, 5,5 gemiddeld is nou niet bepaald een mooie lijst.



07-09-2018 15:47:43 botte bijl

eindelijk weten ze nu dat er aan die uitslag niets mis was....

07-09-2018 16:56:58 Mamsie

Als je zakt, dan zak je. Daar helpt geen vadertjelief aan.

