Bedrijf lanceert vluchten voor mensen die seks willen op het vliegtuig

Heb je er altijd al van gedroomd om lid te worden van ‘Mile High Club’, maar had je toch nog teveel schroom? Een Amerikaans bedrijf lanceert nu speciaal vluchten voor mensen die seks willen op het vliegtuig.Niet iedereen wordt opgewonden van de gedachte seks te hebben in een kleine en onhygiënische wc. Voor zij die dit toch op hun bucketlist hebben staan, kunnen beroep doen op het Amerikaanse bedrijf Love Cloud. Passagiers kunnen dankzij een vlucht boven Las Vegas comfortabel en op nette wijze van de grond gaan. Volgens oprichter Andy Johnson kon seks op het vliegtuig wel een upgrade gebruiken. “Ik wil dat mensen een onvergetelijke ervaring beleven, met een vleugje romantiek er bovenop.”Je moet geen schrik hebben dat er iemand tijdens het intieme moment meeluistert. De piloot draagt een koptelefoon dat elk geluid weert. Na de vlucht wordt het hele toestel ook schoongemaakt. Je zal dus geen sporen van je voorgangers zien. Het enige nadeel is dat de vlucht maar een halfuurtje duurt. Koppels zullen dus geen tijd hebben om uitgebreid te vrijen. Geïnteresseerden kunnen vanaf 799 euro meevliegen met Love Cloud.