Serviërs bakken burger van 66 kilogram

De Serviërs hebben een opmerkelijk nieuw wereldrecord op hun naam staan: de grootste pljeskavicaburger ooit. In Servië is het lapje vlees een nationaal symbool.66 kilo en honderd gram. Dat is het gewicht van de pljeskavicaburger die dit weekend gebakken werd op een barbecuefestival in de Zuid-Servische stad Leskovac. “De burger omdraaien was het moeilijkste onderdeel. Om het wereldrecord te breken, mocht hij niet scheuren”, zegt grill master Ljubisa Djordjevic. “Dit was echt niet eenvoudig”, vult jurylid Zoran Mirasevic aan. “Hier heb je heel wat ervaring en kennis voor nodig.”