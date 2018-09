NSFW: Naakte Maria choqueert pelgrims in Lourdes

Vorige week vrijdag was er een straffe ‘verschijning’ in Lourdes.‘t Was niet de heilige maagd die plots verscheen, maar wel ene Deborah De Robertis. De 34-jarige kunstenares besloot in haar blootje voor Maria’s grot te gaan staan.En dat was duidelijk niet naar de zin van de aanwezige pelgrims. Enkelen liepen op haar af en bedekten de dame met kledij. Niet veel later werd Deborah gearresteerd.Deborahs doel? De “positie van vrouwen in de geschiedenis van de kunst in twijfel trekken en aangeven dat ook naaktheid bij hen natuurlijk was”, lezen we op Nieuwsblad.be. Deborah was ook niet aan haar proefstuk toe. Eerder dartelde ze onder andere rond in het Louvre, nabij de Mona Lisa.