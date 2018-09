Te weinig postbodes: PostNL laat medewerkers hoofdkantoor post bezorgen

PostNL gaat personeel van het hoofdkantoor inzetten om het tekort aan postbezorgers op te vangen. Iedere medewerker wordt gevraagd in september een keer een wijk te lopen.



Medewerkers op het hoofdkantoor in Den Haag en Hoofddorp is in een interne mail gevraagd bij te springen. "Dit lijkt wellicht een druppel op de gloeiende plaat", zegt PostNL-programmamanager Aggie Stevens in het AD. "Maar als je bedenkt dat 500 stafcollega's zeker 750.000 brieven op tijd op de mat kunnen laten vallen, dan begrijp je dat dit voor onze klanten een groot verschil kan maken."



PostNL kampt al lange tijd met een tekort aan bezorgers, waardoor post in sommige gebieden steeds vaker te laat komt. De maand september is daarbij een drukke maand.



Vakbond FNV zegt te vrezen voor de bezorging rond Kerstmis en Oud en Nieuw. "Als het in september al niet lukt met de bezorging, hoe moet het dan met Kerst en Oud en Nieuw?", zegt FNV-bestuurder Ger Deleij in het AD.



Volgens Deleij is het automatiseren van het sorteren van post een belangrijke oorzaak van het personeelstekort: in de praktijk blijft veel post liggen omdat sorteermachines brieven niet altijd goed verwerken. Dit leidt tot meer werk voor postbezorgers, die daarom volgens de FNV sneller hun baan opzeggen.



Onlangs besloot het kabinet de postmarkt verder te liberaliseren, door toe te staan dat PostNL het bezorgen van een brief kan uitbesteden aan andere partijen. Omdat het aantal verstuurde brieven afneemt, worden de kosten per brief hoger. Dat zou kunnen leiden tot hoge postzegelprijzen.

Reacties

06-09-2018 12:36:40 Mamsie

Oudgediende



Hebben ze indertijd zelf niet zoveel postbezorgers op straat gegooid?

06-09-2018 12:53:45 Beesie

Senior lid

De Kempen.

@Mamsie : Postbodes zijn buitengewerkt, postbezorgers, zoals ik, zijn er voor in de plaats gekomen. Niemand met een contract voor 40 uur, allemaal deeltijdbanen. Er is inderdaad niet aan personeel te komen, maar dat is niet gek. Het wordt slecht betaald en je wilt niet weten wat er allemaal aan veranderingen zijn geweest de afgelopen jaren. En niet allemaal ten goede..

06-09-2018 13:02:45 stora

Oudgediende



Ik heb ook een tijdje (3 en een half jaar) post gelopen naast mijn "echte" baan en ik heb vele vreemde medewerkers gezien.

En ik heb in die tijd in totaal 7 teamleiders gehad.

@Beesie en hoeveel rare mensen ze aannamen.

06-09-2018 13:21:58 venzje

Oudgediende



Quote:

Volgens Deleij is het automatiseren van het sorteren van post een belangrijke oorzaak van het personeelstekort Tuurlijk. Maar volgens gewone mensen is het een onderbetaalde hondenbaan. En dat klinkt een stuk aannemelijker. Tuurlijk.Maar volgens gewone mensen is het een onderbetaalde hondenbaan. En dat klinkt een stuk aannemelijker.

06-09-2018 13:32:24 Beesie

Senior lid

De Kempen.

En ja, ik heb in de afgelopen 8 jaar ook al een stuk of 5 teamleiders gehad. @stora : Rare mensen, zoals jij en ik bedoel je?En ja, ik heb in de afgelopen 8 jaar ook al een stuk of 5 teamleiders gehad.

06-09-2018 13:36:58 stora

Oudgediende



En van de tijd dat ik bij die club was weet ik dat ze 2x gedumpte post hadden gevonden. Ik heb ook een keer een wijk gelopen met allemaal post in een doorzichtige plastic zak met een brief erbij.

Kreeg ik het gezeur van sommige mensen. @Beesie , echt rare, zelf 1 die met een wapen liep te zwaaien voor de lol.En van de tijd dat ik bij die club was weet ik dat ze 2x gedumpte post hadden gevonden. Ik heb ook een keer een wijk gelopen met allemaal post in een doorzichtige plastic zak met een brief erbij.Kreeg ik het gezeur van sommige mensen.

06-09-2018 13:43:07 Beesie

Senior lid

De Kempen.

Wel een keer een aantal gedumpte bundels post van Sandd gevonden. Die hadden voor hier iemand aangenomen en die had er de eerste dag al de brui aan gegeven. Dus hup, de post maar in de bosjes. Dat doe je toch niet?



Laatste edit 06-09-2018 13:43 @stora : Gedumpte post komt hier eigenlijk nooit voor. Mijn scootercollega en mijn andere collega postbezorger en ik zijn daar gewoon te fatsoenlijk voor, denk ik.Wel een keer een aantal gedumpte bundels post van Sandd gevonden. Die hadden voor hier iemand aangenomen en die had er de eerste dag al de brui aan gegeven. Dus hup, de post maar in de bosjes. Dat doe je toch niet?

06-09-2018 15:15:47 stora

Oudgediende



En dat krijg je nu weer. @Beesie , Hier liepen toen ook hele verantwoordelijke mensen, maar toen namen ze echt van alles aan en dan kan je er op wachten.En dat krijg je nu weer.

06-09-2018 15:55:59 AndreJanssen

Senior lid

S Bied gewoon een fatsoenlijk en stabiel contract en een bijpassend salaris en dan staan de mensen in de rij voor een baan als postbezorger.

