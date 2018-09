95-jarige Brit duikt 40 meter diep en breekt eigen record

Een Tweede Wereldoorlogveteraan van 95 jaar oud heeft met een duik van 40 meter zijn eigen record gebroken. Het lukte Ray Woolley om zo'n drie kwartier op een diepte van 40 meter te blijven.Met een groep begeleiders dook Woolley naar een scheepswrak voor de kust van Cyprus. De Brit komt oorspronkelijk uit de buurt van Liverpool, maar woont nu op het eiland in de Middellandse Zee. Hij was in de oorlog marconist."Het is enig om mijn eigen record opnieuw te breken", zei hij nadat hij boven was gekomen. Woolley dook als 94-jarige al eens 41 minuten lang 38 meter diep."Ik wil aan mezelf en hopelijk ook aan anderen laten zien dat beweging, zeker op mijn leeftijd, zeer belangrijk is", zei hij verder. Woolley hoopt volgend jaar zijn record verder aan te scherpen.