Man moet arm laten amputeren door infectie na eten van sushi

Een 71-jarige man heeft een deel van zijn linkerarm moeten laten amputeren als gevolg van een gevaarlijke infectie. Die had hij opgelopen na het eten van besmette rauwe vis in een schotel met sushi. Op zijn hand en voorarm ontstonden snel daarna enorme blaren. De dokters stelden vast dat de hand geïnfecteerd was met vibrio vulnificus, een agressieve vleesetende bacterie die in bepaalde gevallen dodelijk kan zijn.De artsen voerden een spoedoperatie uit om de bacteriën te verwijderen en gaven hun patiënt antibiotica. Maar toen 25 dagen na de operatie het vlees aan de hand van de patiënt begon af te sterven, moesten de artsen alsnog een deel van zijn linkerarm amputeren.Vibrio vulnificus is een bacterie die wordt aangetroffen in zout water en die uit dezelfde familie komt als de bacterie die cholera veroorzaakt. Je kan het opnemen door besmet voedsel te eten, meestal zeevruchten. Volgens Newsweek is er vooral bij oesters een hoog risico. Je kan de bacterie ook oplopen als een open wonde in contact komt met besmet (zee)water.