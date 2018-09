Voor 40.000 euro aan beestjes gestolen uit 'dierentuin voor insecten'

Een opmerkelijke roof in de Amerikaanse stad Philadelphia. Bij een soort dierentuin voor insecten werd voor tienduizenden euro's aan insecten geroofd. Mogelijk zitten huidige of voormalige medewerkers erachter.



90 procent van alle dieren uit het Philadelphia Insectarium and Butterfly Pavilion is gestolen. Het gaat ook om bijzondere exemplaren, zoals de extreem giftige zesogige zandspin en een Mexicaanse vogelspin.



"We hebben exotische dieren van over de hele wereld", vertelt de directeur. "Sommige daarvan zijn bedreigde diersoorten. Gelukkig zijn we niet alle dieren kwijt, maar er zijn wel duizenden insecten gestolen."



Vermoedelijk zijn de daders werknemers of oud-werknemers van de 'dierentuin voor insecten'. Ze zouden de dieren hebben gestolen om door te verkopen, meldt de lokale zender ABC6.



Volgens de zender zijn huiszoekingen gedaan bij drie verdachten, maar is nog niemand opgepakt. Wel zou een deel van de dieren inmiddels terecht zijn. Het insectarium is een crouwdfundingscampagne begonnen om nieuwe dieren te kopen. Daar is haast bij, want in november is er een tentoonstelling in Philadelphia.

Reacties

06-09-2018 09:13:52 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.926

OTindex: 3.682

Quote:

Ze zouden de dieren hebben gestolen om door te verkopen Of misschien wel om Of misschien wel om duurzaam op te eten

06-09-2018 12:16:39 Beesie

Senior lid

WMRindex: 594

OTindex: 0

Wnplts: De Kempen.



En dan heb ik het nog eens niet over spinnen, al dan niet met 6 ogen... @venzje : Ik heb je artikel gelezen, maar ik vind het toch nog een te grote stap. Er zal nogal wat moeten gebeuren voordat ik mezelf ertoe zal kunnen zetten om heel blij meelwormen te gaan zitten knagen.En dan heb ik het nog eens niet over spinnen, al dan niet met 6 ogen...

06-09-2018 13:08:08 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.926

OTindex: 3.682



Ik heb eens gefrituurde sprinkhanen gegeten. Als je je voorstelt dat het een soort gebakken garnalen zijn, is dat best lekker. Maar het idee trekt me evenmin als het eten van orgaanvlees.

(Jaja, ik weet best dat kippenlevertjes of zo best lekker zijn. Maar ik hoef ze gewoon niet.) @Beesie : Ik ook niet hoor.Ik heb eens gefrituurde sprinkhanen gegeten. Als je je voorstelt dat het een soort gebakken garnalen zijn, is dat best lekker. Maar het idee trekt me evenmin als het eten van orgaanvlees.(Jaja, ik weet best dat kippenlevertjes of zo best lekker zijn. Maar ik hoef ze gewoon niet.)

06-09-2018 14:36:12 Beesie

Senior lid

WMRindex: 594

OTindex: 0

Wnplts: De Kempen.

@venzje : Kippenlevertjes zijn inderdaad best lekker en vroeger aten we thuis ook wel varkenslever. Ik trek echt de grens bij gevulde schapenmaag uit Schotland ( Haggis).

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: