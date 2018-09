Meer dan 7.000 mensen staan op wachtlijst voor trendy badpak

Vergeet bikini’s, het zijn de badpakken die momenteel trending zijn in de modewereld. Eén bepaald exemplaar is zo gegeerd dat er een wachtlijst van 7.000 mensen bestaat.



Het badstuk wordt gemaakt door het merk Summersalt en is zo geliefd vanwege zijn pasvormen. Om de ideale vorm te bepalen, hebben de designers zo’n 1,5 miljoen lichaamsmetingen gedaan bij 10.000 vrouwen. Die studie heeft zijn vruchten afgeworpen. De Summerstroke zoals het kledingstuk wordt genoemd, heeft een wachtlijst van maar liefst 7.000 mensen. Fashionista’s zullen dus een paar zomer’s moeten wachten vooraleer ze erin kunnen paraderen.



Reacties

06-09-2018 08:12:32 venzje









Quote:

Om de ideale vorm te bepalen, hebben de designers zo'n 1,5 miljoen lichaamsmetingen gedaan bij 10.000 vrouwen. Je krijgt dus een gemiddelde pasvorm van 10.000 vrouwen. Die gegarandeerd anders is dan jouw lichaam.

06-09-2018 10:36:59 botte bijl









@venzje :

en dat verklaart dat zo een trendy badpak helemaal niet lekkerder zit dan een goedkoop badpak van lekkere elastische stof

06-09-2018 13:37:56 allone









@botte_bijl: merkwaardig genoeg zijn de goedkoopste zijn vaak de beste

06-09-2018 13:38:36 allone









@Emmo :

Hooguit de inhoud kun je ze met inhoud kopen, dan?

06-09-2018 13:53:34 Emmo









@allone : Tot nu toe is me dat niet gelukt.

06-09-2018 13:59:16 allone









blijf proberen, wie weet

