Seoul gaat duizenden openbare wc's dagelijks checken op camera's

In de strijd tegen gluurders gaat de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul dagelijks inspecteren of er geen verborgen camera's hangen in de openbare toiletruimtes. Het aantal toiletinspecteurs wordt daarom uitgebreid van vijftig naar ruim achtduizend.



Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. In de metropool, met zo'n tien miljoen inwoners, zijn meer dan twintigduizend openbare toiletruimtes.



Vooralsnog waren vijftig ambtenaren verantwoordelijk om de wc's te controleren op camera's. Het stadsbestuur wil daar nog eens achtduizend inspecteurs bij, vooral door mensen te rekruteren die al verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de toiletten.



Rond de duizend toiletruimtes worden aangewezen als soort 'risicotoilet' en vaker gecontroleerd. Het plan volgt op de landelijke verontwaardiging over het groeiende aantal zaken van seksueel geweld en van stiekem opgenomen naaktbeelden. Ondanks de inzet van de vijftig toiletinspecteurs zijn de afgelopen twee jaar echter geen verborgen camera's gevonden.

Reacties

05-09-2018 17:33:21 Beesie

Senior lid

WMRindex: 573

OTindex: 0

Wnplts: De Kempen.

Okee, 50 inspecteurs op 20.000 toiletruimtes is wat weinig. Maar 8000 inspecteurs op 20.000 toiletruimtes? Ik tel toch goed als ik zeg dat je dan als inspecteur zo'n 2 tot 3 ruimtes per dag moet controleren? Lekker makkelijk baantje dan...

05-09-2018 17:41:55 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.347

OTindex: 29.302

bij toiletinspecteurs denk ik nog steeds aan Oosteuropese oudere vrouwen die vooraf laten betalen voor het toiletbezoek en dan een afgeteld aantal papiertjes mee geven....

05-09-2018 18:15:39 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.586

OTindex: 10.811

S

Die kosten heel weinig. Je plaatst zo'n camera op een rustig tijdstip op een openbaar toilet en op een afstand kan je dan met BlueTooth o.i.d. de beelden bekijken. Je kan dan eigenlijk niet of nauwelijks gesnapt worden en als de camera gevonden wordt, ben je hooguit een paar tientjes kwijt.

De combinatie van een strenge seksuele moraal, een tweederangspositie van de vrouwen in de samenleving en de ruime beschikbaarheid van heel goedkope elektronische mini-camera's heeft tot een ware explosie van dit probleem geleid. De ernst van het probleem moet niet onderschat worden. Het aantal perverselingen die zoiets doet, is in Zuid Korea heel hoog. Vrouwelijk bloot zie je daar nauwelijks, zo zijn er bijvoorbeeld geen naaktstranden in dit land. En wie geen vriendin heeft en die toch graag blote vrouwen wil zien, kan voor heel weinig geld bij bijvoorbeeld AliExpress een mini-camera kopen. Die kosten heel weinig. Je plaatst zo'n camera op een rustig tijdstip op een openbaar toilet en op een afstand kan je dan met BlueTooth o.i.d. de beelden bekijken. Je kan dan eigenlijk niet of nauwelijks gesnapt worden en als de camera gevonden wordt, ben je hooguit een paar tientjes kwijt.De combinatie van een strenge seksuele moraal, een tweederangspositie van de vrouwen in de samenleving en de ruime beschikbaarheid van heel goedkope elektronische mini-camera's heeft tot een ware explosie van dit probleem geleid.

05-09-2018 19:28:39 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.203

OTindex: 64.711

Maar wat is er nou opwindend aan iemand die een bruine trui zit te breien?

05-09-2018 19:32:13 stora

Oudgediende



WMRindex: 11.985

OTindex: 1.393



Er staan al genoeg breicursussen op internet.

Iets met insteken, omslaan, doorhalen en af laten gaan.

Ow dat is het, zo leren ze af te gaan @Mamsie , dat snap ik ook niet.Er staan al genoeg breicursussen op internet.Iets met insteken, omslaan, doorhalen en af laten gaan.Ow dat is het, zo leren ze af te gaan

05-09-2018 19:40:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.203

OTindex: 64.711

@stora : Wil je weten wat ik in de vakantie gedaan heb, midden in Frankrijk?

05-09-2018 19:43:05 stora

Oudgediende



WMRindex: 11.985

OTindex: 1.393

@Mamsie , ,ik en anderen hangen aan je lippen want je kan zo beeldend vertellen

Nou ja, we hangen niet echt aan je lippen, maar bij wijze van spreken dan



Laatste edit 05-09-2018 19:43 ,ik en anderen hangen aan je lippen want je kan zo beeldend vertellenNou ja, we hangen niet echt aan je lippen, maar bij wijze van spreken dan

05-09-2018 19:53:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.203

OTindex: 64.711



En de dame die ik ontmoette had ook veel belangstelling voor die piano. En die zag wel iets in overhandig spelen.

Ze had zelfs muziekboeken bij zich met overhandig werk!

Ik heb me een paar dagen kostelijk geamuseerd en zij ook.

Dat heb ik nog nooit meegemaakt in de vakantie, het was méér dan leuk.

Filmpje zien? @stora : Daar ontmoette ik op een hele maffe camping een dame. De camping zelf is een muziekcamping waar van alles mogelijk is. Daar zijn we al vaker geweest en ik voel me daar altijd een soort van hippie alles gaat daar heel relaxt. Er staat ook drumstel, gitaren én een elektronische piano.En de dame die ik ontmoette had ook veel belangstelling voor die piano. En die zag wel iets in overhandig spelen.Ze had zelfs muziekboeken bij zich met overhandig werk!Ik heb me een paar dagen kostelijk geamuseerd en zij ook.Dat heb ik nog nooit meegemaakt in de vakantie, het was méér dan leuk.Filmpje zien?

05-09-2018 19:54:33 stora

Oudgediende



WMRindex: 11.985

OTindex: 1.393



Duuer even voor ik kan kijken. Ja, stuur maar een filmpjeDuuer even voor ik kan kijken.

05-09-2018 20:42:08 stora

Oudgediende



WMRindex: 11.985

OTindex: 1.393



Het mooiste vond ik het middenstuk, waar jullie in de lach schoten

Applaus vanuit het Haagse @Mamsie , het leek wel of ik naar Lucas en Arthur Jussen keek.Het mooiste vond ik het middenstuk, waar jullie in de lach schotenApplaus vanuit het Haagse

05-09-2018 22:44:46 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.203

OTindex: 64.711

Een piano aantreffen op een camping is al een zeldzaamheid maar als er dan ook nog een gelijkgestemde ziel is om mee samen te spelen, nou dan heb ik de jackpot gewonnen hoor!

05-09-2018 23:12:02 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.347

OTindex: 29.302

@Mamsie :

dat moet een leuke ervaring zijn dat moet een leuke ervaring zijn

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: