Gigantische inktvis aangespoeld in Nieuw-Zeeland

Drie duikers deden eerder deze week een spectaculaire ontdekking aan de zuidkust van Wellington, Nieuw-Zeeland. Toen de drie zich aan het voorbereiden waren op hun duik, vonden ze het intacte karkas van een reuzeninktvis. Het is nog niet duidelijk hoe het dier op het strand terechtkwam.“De inktvis was 4,2 meter lang”, zegt een van de duikers, Daniel Aplin, aan de lokale krant de New Zealand Herald. Het is nog niet geweten hoe de inktvis om het leven is gekomen. “Er zat een kras op de kop van het dier, maar die was erg klein. Ik denk niet dat dat de doodsoorzaak was.”De reuzeninktvis wordt momenteel onderzocht in het National Institute of Water and Atmospheric Research of New Zealand. Ondanks dat deskundigen het dier als gigantisch beschouwen, wordt het toch niet tot de kolossale inktvissen gerekend. Die staan erom bekend dat ze wel twaalf meter lang kunnen worden.