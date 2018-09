Aanpassing voorwaarden Regiotaxi: Ik was te boos om logisch na te denken

Mensen die gebruik maken van de Regiotaxi in Twente moeten altijd worden teruggebracht naar het huisadres, voordat er een nieuwe rit buiten de eigen gemeente geboekt kan worden. Zo staat het althans in de voorwaarden van Regiotaxi. Maar Burgerforum Losser wil af van die regel en heeft daarom vragen gesteld aan het college van B en W.



Mevrouw Werger is 81 jaar en maakt regelmatig gebruik van de Regiotaxi. "Mijn moeder zit in een rolstoel en moet voor ernstige oogproblemen vaak naar de oogarts", vertelt dochter Rianne Werger.



De regels zijn zo dat iemand die gebruik maakt van de Regiotaxi een rit van het huisadres naar een andere locatie kan reserveren. Maar als er daarna nog een rit gereserveerd wordt, moet de cliënt eerst een rit naar huis boeken, om pas daarna naar een nieuwe locatie gebracht te kunnen worden.



In het geval van mevrouw Werger betekent dit dat zij van haar huis in Losser naar de oogarts in Enschede gaat, terug naar haar huis in Losser moet, om vervolgens naar het verzorgingshuis in Enschede gebracht te kunnen worden.



Dat, terwijl de oogarts en het verzorgingshuis in Enschede twintig minuten lopen van elkaar liggen. Maar volgens de Regiotaxi-regels is mevrouw Werger twee keer over twintig minuten onderweg om via huis naar het verzorgingshuis te rijden. En daar komt de voorrijtijd van een nieuw te boeken rit nog bij.



Op een van de geboekte dagen hadden moeder en dochter veertig minuten de tijd om van de ene naar de andere afspraak te komen. Dochter Rianne belde na de eerste afspraak naar Regiotaxi voor een volgende rit, maar dat kon niet. "Natuurlijk had ik een gewone taxi kunnen bellen of met de bus kunnen gaan, maar ik was te boos om logisch na te denken."



"Dus toen ben ik gaan lopen. Het was 36 graden, mijn moeder was net geopereerd aan haar oog en zo zijn we 20 minuten gaan lopen om op tijd bij haar afspraak in het verzorgingshuis te komen", vertelt dochter Rianne, die opnieuw boos wordt. "Het is echt bureaucratie ten top en daar kan ik dus echt boos om worden."



Regiotaxi zegt het voorwaardenprobleem te herkennen, maar geeft ook duidelijk te kennen dat het een gemaakte afspraak is met de verschillende gemeenten. Als er iets veranderd dient te worden, dan moet dat vanuit de gemeenten komen.





Daar wil Lies ter Haar, fractievoorzitter van het Burgerforum Losser, zich in ieder geval hard voor gaan maken. "Het voorbeeld van mevrouw Werger is één voorbeeld, maar er zijn er nog veel meer. Ik vind het echt schrijnend."



Ter Haar: "Deze voorwaarden zijn duidelijk op papier bedacht, maar zijn in de praktijk niet logisch gebleken en dus moeten we het aanpassen."



"Ik weet ook dat het contract met Regiotaxi nog zeker twee jaar loopt, dus daarom stel ik voor om het contact open te breken en de voorwaarden aan te passen", licht de fractievoorzitter haar voorstel toe.

05-09-2018 10:14:16 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 3.523

OTindex: 5.068

S dit moet inderdaad simpeler kunnen

05-09-2018 11:50:28 Emmo

Stamgast



WMRindex: 35.936

OTindex: 19.367

@MIADIA : Als je te maken hebt met (gemeente)ambtenaren zou dat nog wel eens op problemen kunnen stuiten.

05-09-2018 12:57:03 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.911

OTindex: 3.682

En wat nou als je met de Regiotaxi op bezoek bent gegaan bij een familielid, dat zo vriendelijk is om je aan het eind van de dag even zelf naar huis te brengen? Dan kun je nooit meer met de Regiotaxi?

05-09-2018 14:39:07 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.329

OTindex: 29.302

@venzje :

dat is een scherpe dat is een scherpe

