Meppel is 'wildplasgemeente' van Drenthe

In Meppel zijn vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld voor wildplassen en wildpoepen van alle Drentse gemeenten.



Per tienduizend inwoners werden in Meppel ruim 25 boetes uitgedeeld. Dat is fors meer dan Coevorden, de nummer twee op de ranglijst. In die gemeente werden 6,2 boetes per tienduizend inwoners uitgedeeld.



Ook landelijk gezien draait Meppel in de top mee qua boetes voor wildplassen en -poepen. Alleen in de gemeenten Terschelling, Valkenburg aan de Geul, Leeuwarden, Noordwijk, Utrecht en Schouwen-Duiveland werden relatief gezien meer boetes uitgedeeld.

Reacties

05-09-2018 10:26:10 Pollito

Junior lid

WMRindex: 15

OTindex: 0

In die gemeentes kan je dus niet ongestoord de bosjeskakker uithangen zonder dat er een veredelde toilet juffrouw je een rekening presenteert. Beter om dan een gemeente te zoeken waar men er ziet zo op let.

05-09-2018 10:52:40 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.911

OTindex: 3.682



Als het stevig waait, heb je in de omgeving van Meppel inderdaad wel een paar flink wilde plassen.

(Maar die liggen dan wel weer in een andere gemeente.)

05-09-2018 10:52:44 stora

Oudgediende



WMRindex: 11.973

OTindex: 1.393

@Pollito , buiten de gemeentegrens mag je gewoon plassen

05-09-2018 14:34:26 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.329

OTindex: 29.302

toen pissen plassen werd, toen is het gezeik begonnen

