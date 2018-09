Brandweer staat voor mysterie bij zelfontbranding kamerplant in Zaandam

De brandweer stond voor een raadsel bij een woningbrand aan de Ringweg in Zaandam. Een kamerplant leek uit zichzelf vlam te hebben gevat.De buurt werd in de avond opgeschrikt door loeiende rookmelders. De buren belden direct de brandweer. Toen hulpdiensten uiteindelijk de voordeur van het huis waar de rook vandaan kwam forceerden, troffen ze een smeulende kamerplant aan in de woning.De bewoners waren niet thuis. Bovendien bleken zij niet eens te roken. Hoe de plant vlam heeft gevat is voor de politie en de brandweer een mysterie. "Zelfontbranding?", veronderstelt de politie op Twitter.