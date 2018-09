Liftende katten, stank en een slang: Twentenaren vinden de gekste dingen onder de motorkap

In Eibergen deden monteurs van garage Grooters woensdag een wel erg opmerkelijke vondst. In het luchtfilter van een auto had waarschijnlijk een muis r

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: