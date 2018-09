Meisje (12) doet mee aan levensgevaarlijke nieuwe fire challenge. Het gaat helemaal mis

Een Amerikaanse tiener is zwaargewond geraakt toen ze mee wilde doen aan de 'fire challenge', een levensgevaarlijke nieuwe trend op sociale media waarbij mensen zichzelf overgieten met brandstof en in brand steken. Timiyah Landers (12) besloot zich er afgelopen vrijdag aan te wagen samen met twee vriendinnetjes, maar het ging op een gruwelijke manier mis.De filmpjes op YouTube en andere sociale media laten niets aan de verbeelding over. Jongeren gieten brandstof over hun hand, hun arm of een ander lichaamsdeel en houden er vervolgens een aansteker bij, waarop ze vuur vatten. Vervolgens proberen ze de vlammen snel te doven.De dokters die het meisje onderzochten, stelden vast dat de helft van haar lichaam verbrand was, maar maken zich sterk dat ze zal herstellen. Daar zullen wel nog drie of vier operaties voor nodig zijn. Haar moeder deelde een foto van haar dochter op haar ziekbed, helemaal ingezwachteld. Ze kan voorlopig niet praten omdat er een voedingssonde in haar keel zit, maar ze kan wel 'ja' en 'nee' knikken.