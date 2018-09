'Doof van fluitje conducteur': Duitser eist schadevergoeding

Een 48-jarige Duitser eist 25.000 euro van de Duitse spoorwegen omdat zijn gehoor beschadigd zou zijn door het fluitje van de conducteur. Dat gebeurde kort nadat hij juli vorig jaar in de regionale trein tussen Düsseldorf en Keulen was gestapt.



Het was op dat moment dringen geblazen op het perron en de conducteur moest de deuren openhouden om de reizigers in te laten stappen. Toen hij op zijn fluitje blies, stond de conducteur vlak naast de eiser.



Doordat de fluit zo hard klonk op nog geen 10 centimeter van diens linkeroor, liep hij onherstelbare schade op, claimt de man. "Alsof er vuurwerk bij mijn oor ontplofte", verklaarde hij in Duitse Sindsdien draagt hij een gehoorapparaat.



De rechtbank buigt zich nu over de eis van de man.

Reacties

04-09-2018 12:52:01 Cubbie

Senior lid

WMRindex: 193

OTindex: 6

Wnplts: Eindhoven

Iets zegt mij dat meneer kan fluiten naar zijn centen

04-09-2018 13:40:16 Beesie

Senior lid

WMRindex: 556

OTindex: 0

Wnplts: De Kempen.

Hij zal toch wel onderzocht moeten worden om te kijken of de eis gerechtvaardigd is? Ik kan ook een gehoorapparaat in mijn oor stoppen en zeggen dat ik doof ben geworden, dat wil niet zeggen dat ze me zomaar op mijn bruine ogen zullen geloven...

04-09-2018 14:14:00 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.901

OTindex: 3.680

Dit proces zal vast niet een fluitje van een cent worden.

