04-09-2018 12:55:02

Laatste edit 04-09-2018 13:02

Heerlijk die overtuigende maar uiteindelijk verkeerde conclusies die jullie trekken over zowel de kleuren als overloop en andere zaken. Let op. Het is een foto, en daar kan heel wat mee gebeuren bij het nemen. Kwaliteit, perspectief, kleurafstelling enz.Tip: Draai met paint of je afbeeldingviewer de foto eens een kwartslag met de klok mee en gebruik vervolgens google om de foto met image search te zoeken. Daar krijg je gelijk je antwoord op de vraag wat de afbeelding is.Hier is het antwoord:In dit geval is er heel wat gebeurd met de kwaliteit van de foto en hebben ze de hoogst mogelijke compressie toegepast waardoor veel detail verloren is gegaan, en met een beetje photoshoppen, en voila, het lijkt net een deur.