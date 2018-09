Romy (15) en Sammy (16) redden slapende mensen uit brandend huis

Romy (15) en Sammy (16) zijn in de brandweerkazerne van Koudekerk aan den Rijn door burgemeester Liesbeth Spies beloond voor hun daadkrachtige optreden zondagnacht bij een brand.Toen de twee 's nachts naar huis reden, zagen ze rook uit een huis komen. "We zijn gelijk gestopt en hebben de buurman geroepen die nog wakker was. Daarna hebben we de mensen die lagen te slapen uit het huis gehaald."Het vuur greep snel om zich heen. "Omdat het huis al vol rook stond, konden de bewoners niet door de voor- of achterdeur naar buiten. Toen hebben we hen met de ladder door de ramen naar buiten gehaald."De moeder van Sammy hoorde brandweerauto's langsrijden. "Ik appte waar ze bleef en gelukkig antwoordde ze snel. Ze stuurde dat ze bij een brand was en in een politieauto zat. Ik schrok me dood. Gelukkig stuurde ze er snel achteraan dat alles oké was."Ze is echt supertrots op het tweetal, zegt ze tegen Omroep West.