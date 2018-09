Man verkoopt 26 bitcoins voor 180.000 euro vals geld

In Amsterdam dacht een man zijn bitcoins te cashen en om te zetten in echt geld. 26 bitcoins had hij verkocht voor 180.000 euro in contanten. Alleen die koffer vol contanten bleek vol te zitten met nepgeld.



De politie Amsterdam Centrum-Burgwallen maakt melding van de oplichting.



De man zou via internet zijn benaderd om de bitcoins te verkopen. In een hotel spraken ze af en alles ging voorspoedig meldt de politie. 'In het hotel lieten de 'kopers' de 180.000 euro zien aan de aangever en werden alle documenten doorgenomen. Nadat dit definitief was hebben de kopers de tas met geld overgedragen aan de aangever.' Toen hij daarna zijn nieuwe koffer vol geld eens beter bekeek, zag hij dat het vals geld was.



De wisselkoers van een bitcoin varieert sterk, maar het bedrag van 180.000 euro komt momenteel ruwweg overeen met 30 bitcoins.

Reacties

03-09-2018 17:15:29 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.325

OTindex: 15.823

Sja, je kunt er ook om vragen belazerd te worden. €180.000 in cash houdt automatisch illegaal geld in (witwassen van drugsgeld of andere activiteiten). Je doet dus willens en wetens mee aan criminaliteit. Weinig medelijden met deze sukkel.

03-09-2018 17:22:54 vaughn

Lid

WMRindex: 26

OTindex: 5

Wnplts: In a galax

@BatFish :

@BatFish :

Sja, je kunt er ook om vragen belazerd te worden. €180.000 in cash houdt automatisch illegaal geld in (witwassen van drugsgeld of andere activiteiten). Je doet dus willens en wetens mee aan criminaliteit. Weinig medelijden met deze sukkel.



Je snapt er nog niet veel van. Je snapt er nog niet veel van.

