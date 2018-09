NPO weigert Marokkanen: We doen al iets met Turken

Nadia Bouras, historicus aan de Universiteit Leiden, stelt dat er sprake is van een allochtonenstop bij de NPO. De omroep weigert momenteel projecten met gekleurde mensen. Dat schrijft ze op Twitter. Drama is één van de speerpunten van de NPO, maar het drama bij de publieke omroep is volgens Bouras veel te wit. “Als je de nieuwe plannen van de NPO bestudeert lijken niet witte Nederlanders überhaupt niet te bestaan in het blikveld van televisiebobo’s“, zegt de geërgerde historica.

Voor niet-westerse mensen is geen plek meer, zegt Bouras. “De NPO heeft meerdere dramaseries met bekende namen en goede scenaristen, waaronder een dramaserie over vijftig jaar Marokkanen in Nederland, afgewezen met als reden ‘we doen al iets met Turken/Antillianen’.”



Ze vindt het absurd. “Zo frustrerend voor al die makers met prachtige ideeën. Nauwelijks inhoudelijke kritiek, maar een asociaal ‘sorry, we doen al iets met Turken’. Dat het nog bestaat!”



“Maar wel een programma maken over boze burgers. Want daar horen we zo weinig over. Maar wel Rutger Castricum (verdiende tonnen met niks doen. VAN ONZE BELASTINGCENTEN) en boze burgers. Om te janken.”

maar het drama bij de publieke omroep is volgens Bouras veel te wit. Misschien vraagt het publiek dat?



“De NPO heeft meerdere dramaseries met bekende namen en goede scenaristen, waaronder een dramaserie over vijftig jaar Marokkanen in Nederland, afgewezen met als reden ‘we doen al iets met Turken/Antillianen’.” Lijkt mij aan de NPO om dat te beslissen. Misschien voldeden ze ook niet vanwege andere gronden?

