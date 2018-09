Beschuldigde militairen doen aangifte tegen 'slachtoffers'

Militairen van de Luchtmobiele Brigade die zijn gelegerd op de Oranje Kazerne in Schaarsbergen, die beschuldigd worden van pesterijen, bedreiging, mishandeling en aanranding, doen aangifte tegen drie oud-collega's die het slachtoffer zouden zijn geweest.



De negen militairen zeggen tegenover het AD dat de verhalen die de drie oud-collega's in de Volkskrant hadden gemeld niet kloppen. Eén van de drie vertelde dat hij jaren lang was gekleineerd en vernederd totdat hij de krijgsmacht verliet. De twee anderen zeiden tijdens de ontgroening slachtoffer te zijn geworden van aanranding. Zij zouden een vinger in hun kont hebben gekregen.



Een intern onderzoek leidde tot bestraffing van vier militairen naar aanleiding van de incidenten. De negen militairen die beschuldigd zijn doen aangifte van smaad, laster en het doen van een valse aangifte.

Reacties

03-09-2018 13:13:55 GroteMop1983

Ik dacht dat zie in het leger volwassen waren... Blijkbaar niet. Dan vraag ik mij toch af: Heeft de leiding geen gedegen onderzoek gedaan? Of zitten die negen militairen ook weer onzin te verkopen?

03-09-2018 13:16:56 stora

Hoe bewijs je wiens vinger in je kont zat @GroteMop1983 , ik denk dat het moeilijk te bewijzen is.Hoe bewijs je wiens vinger in je kont zat

03-09-2018 13:25:38 venzje

@GroteMop1983 :

Ik dacht dat ze in het leger volwassen waren... QuoteIk dacht dat ze in het leger volwassen waren...

Dat idee was nog nooit in me opgekomen. Maar dat kan met mijn opvoeding te maken hebben. Echt?Dat idee was nog nooit in me opgekomen. Maar dat kan met mijn opvoeding te maken hebben.

03-09-2018 14:03:01 networkdrone

Dit zijn altijd enorm lastige situaties. Wie spreek nu de waarheid en waar en hoe kan je de waarheid achterhalen?



Er zijn wel methodes, maar vanwege de streng aanhangende privacy regels, zijn die methodes niet toegestaan.

03-09-2018 14:09:08 Emmo

Welles nietes



En wat de één als een vernederende ervaring ervaart, kan de ander daarom lachen. Kwestie van instelling. @venzje : Sommigen worden nóóit volwassenWelles nietesEn wat de één als een vernederende ervaring ervaart, kan de ander daarom lachen. Kwestie van instelling.

03-09-2018 14:44:22 Mamsie

@stora :

, ik denk dat het moeilijk te bewijzen is.

Hoe bewijs je wiens vinger in je kont zat Quote @GroteMop1983 , ik denk dat het moeilijk te bewijzen is.Hoe bewijs je wiens vinger in je kont zat



Dan moet in kleuren en geuren te achterhalen zijn. Dan moet in kleuren en geuren te achterhalen zijn.

03-09-2018 16:08:25 BatFish

@Mamsie :

@stora :

, ik denk dat het moeilijk te bewijzen is.

Hoe bewijs je wiens vinger in je kont zat Quote @GroteMop1983 , ik denk dat het moeilijk te bewijzen is.Hoe bewijs je wiens vinger in je kont zat



Dan moet in kleuren en geuren te achterhalen zijn. QuoteDan moet in kleuren en geuren te achterhalen zijn. Nu niet meer vrees ik...

