Britse vrouw slaapt dagen aan één stuk: 'Regelrechte kwelling'

Naast het bed van Lucy Taylor staat een hele batterij wekkers, waarvan er eentje een ontzagwekkende 120 decibel aan geluid produceert. Toch heeft de 42-jarige Britse de grootste moeite om wakker te worden.



Uit zichzelf lukt dat vrijwel niet, vertelt Taylor aan de Britse omroep BBC. "Toen mijn dochter een weekendje bij mijn moeder logeerde, viel ik op vrijdagmiddag in slaap en werd ik pas zondagmiddag weer wakker."



Ze lijdt aan idiopathische hypersomnie. Dat is een slaapstoornis waarbij patiënten zich overdag voortdurend doodmoe voelen, terwijl ze wel degelijk voldoende nachtrust hebben gehad.



De aandoening lijkt op narcolepsie, waarbij mensen overdag plotseling in slaap vallen. Maar waar narcolepsie-patiënten opknappen van een dutje, helpen die niet bij mensen die aan idiopathische hypersomnie lijden.



"Ik ben meestal direct in paniek als ik wakker word", zegt Taylor. "Ik heb geen idee of het zes uur 's ochtends is of zes uur 's avonds, laat staan welke dag het is. Voor hetzelfde geld heb ik doorgeslapen en een hele dag gemist."



Ze omschrijft de aandoening als een 'regelrechte kwelling' die haar leven in een ijzeren greep houdt. Veel mensen verslijten haar voor lui, zegt ze. Ze merkt ook dat haar geestelijke gezondheid én haar carriëre er sterk onder te lijden hebben.



Idiopathische hypersomnie is nog zeldzamer dan narcolepsie. Ongeveer twee op de 100.000 mensen hebben er last van. Er is geen behandeling tegen de aandoening bekend. Patiënten krijgen vaak ritalin of soortgelijke middelen voorgeschreven.

Reacties

03-09-2018 12:43:05 stora

Oudgediende



WMRindex: 11.952

OTindex: 1.391

Quote:

"Ik heb geen idee of het zes uur 's ochtends is of zes uur 's avonds, laat staan welke dag het is.

Zo wordt ik ook wel eens wakker.

Maar om daar nu van in paniek te raken.

Ik zou denk in paniek raken als ik helemaal niet meer wakker word. Zo wordt ik ook wel eens wakker.Maar om daar nu van in paniek te raken.Ik zou denk in paniek raken als ik helemaal niet meer wakker word.

03-09-2018 13:15:53 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.199

OTindex: 7.459

@stora : dan valt er niet veel in paniek te raken, want dan adem je niet meer.

03-09-2018 13:17:58 stora

Oudgediende



WMRindex: 11.952

OTindex: 1.391

@GroteMop1983 , dat weet je niet of je niet meer ademt want je slaapt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: