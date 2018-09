Politie plukt jongen (11) achter stuur sportauto vandaan

Een 11 jaar oude jongen is woensdagnacht in Krimpen aan den IJssel door de politie achter het stuur van een sportauto vandaan gehaald. Ze kregen hem in het vizier toen ze de auto met horten en stoten over twee kruisingen zagen rijden.



Toen de bestuurder de politie in het oog kreeg, probeerde hij tijdens het rijden van plaats te wisselen met de bijrijder. Dat lukte pas nadat de auto tot stilstand was gekomen. Daarna zag de politie dat de bestuurder wel érg jong moest zijn.



Omdat hij nog geen 12 is, krijgt hij geen proces-verbaal. Voor de bijrijder, ook de eigenaar van de auto, is wel proces-verbaal opgemaakt. De auto bleek onder meer onverzekerd rond te rijden.



Met de moeder van de jongen heeft de politie intussen een gesprek gevoerd.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: