Man vindt schedel in achtertuin, heeft geen idee hoe die daar komt

Een man uit Den Haag deed vorige week een lugubere vondst in zijn achtertuin. Tijdens het tuinieren stuitte de man op een menselijke schedel.



“Ik was aan het werk in de tuin toen ik ‘m ineens tegenkwam. Toen stond ik wel raar te kijken,” zo liet de geschokte bewoner weten aan Omroep West. De man belde direct met de politie. “Ik heb echt geen idee hoe dat ding daar terecht is gekomen, heel raar.”



De recherche en de Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hebben de hele dag onderzoek gedaan in de tuin. Daarbij zijn geen andere menselijke resten aangetroffen. De politie heeft de bewoner laten weten hem op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen in het onderzoek. Het NFI onderzoekt de zaak verder, wat nog zeker zes weken kan duren.

Reacties

02-09-2018 16:18:39 omabep

Oudgediende



Er zal best wel iets te vinden zijn. Kunnen ze ook even hier komen kijken, dan hoef ik mijn tuin niet meer onkruid vrij te makenEr zal best wel iets te vinden zijn.

02-09-2018 16:40:53 GroteMop1983

Oudgediende



@omabep : Heb je geen hond? Die zijn ook goed in graven.

02-09-2018 17:01:09 Emmo

Stamgast



@omabep : Ik heb zo'n idee dat je hele tuin naderhand ook plántenvrij is.

02-09-2018 19:53:17 botte bijl

Stamgast



@Emmo :

daar kan je dan wel op rekenen.... daar kan je dan wel op rekenen....

