Britse man loopt tien jaar rond met wattenstaafje in zijn oor

Een Britse man heeft maar liefst tien jaar rondgelopen met een wattenstaafje in zijn linkeroor. Hij raakte het op een dag kwijt na het schoonmaken van zijn oren en vond het nooit meer terug. Tot nu.De Brit liep al een tijdje rond met klachten zoals een gedempt gehoor en pijn en druk aan de linkerkant van zijn oor. Ten einde raad klopte hij aan bij specialist Neel Raithatha. Eerst werd er nog gedacht aan een simpele oorontsteking, maar na grondig onderzoek kwam er iets helemaal anders aan het licht. Een wattenstaafje had zich in de gehoorgang van de man genesteld. Ondanks dat het er tien jaar inzat, kon Raithatha het voorwerp zonder problemen verwijderen. Ook was er geen schade aan de man zijn gehoor.Het is niet de eerste keer dat Raithatha zo'n bijzondere vondst doet. De man die zichzelf de oorwasfluisteraar noemt, viste al een pennendopje, oorbel en 22 wasfilters van hoorapparaten uit zijn patiënten. Voor de nieuwsgierigen: de dokter heeft ook zijn eigen Youtube-kanaal waar je al deze ingrepen kunt volgen.