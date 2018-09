Pinner die 3800 euro voor wijntje betaalde is terecht: 'We've got him!'

Vermoedelijk is het verkeerde bedrag ingetoetst.



De persoon die zaterdag 3800 euro voor een wijntje betaalde bij cultuurpodium De Groene Engel in Oss, is terecht. Dat meldt het café op sociale media.



Via een bericht in een lokaal weekblad werd de persoon, die anoniem wil blijven, geattendeerd op het dure wijntje. Dat meldt De Groene Engel op Facebook. "Hij kon ons de afschrijving laten zien van 3800 euro en nog wat centjes. Precies het juiste bedrag. We've got him."



Het was niet mogelijk voor het café om zelf te checken wie het geldbedrag overmaakte vanwege de privacy. Vandaar dat er een oproep werd geplaatst op Facebook. Deze ging vervolgens viraal.

netjes dat ze de moeite namen en het geld niet gewoon hielden....

