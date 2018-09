Elon Musk: een nare baas die iedereen angst aanjaagt

Het gaat niet zo goed met Tesla. De productie is te laag, de koers maakt het niet goed en werknemers op sleutelposities lopen weg, vooral naar Apple. The New York Times sprak met werknemers van het bedrijf over hun baas. Dat is een bijzondere, maar ook bijzonder onaangename man. Hij is bezeten van details, bemoeit zich dus ook met iedereen en alles, want delegeren is hem niet gegeven. Als hij in de fabriek op jouw werkplek afloopt, dan weet je het al: je doet iets fout en je krijgt dus op je donder. "Hij houdt iedereen aan de machines persoonlijk verantwoordelijk", aldus JB Straubel, de chief technical officer van Tesla. "Dat maakt de mensen bang. Ze maken zich zorgen dat hij halt zal houden bij hun machine en lastige vragen zal beginnen te stellen."



Hij schijnt ook regelmatig onder zijn bureau te slapen om maar niets te missen. Al meer dan 30 ervaren directieleden zijn het bedrijf de afgelopen twee jaar weggelopen.

Reacties

02-09-2018 11:34:05 Virtlink

Erelid

WMRindex: 1.229

OTindex: 7

Beetje flauw artikeltje, zo eenzijdig en bevooroordeeld.



Elon Musk is een enorme workaholic, daarom slaapt hij immers onder z'n bureau. Dat hij dezelfde werkethiek verwacht van z'n werknemers is al jaren bekend. En natuurlijk, de laatste tijd is Elon Musk erg bot en kinderachtig (zoals met zijn pedo-opmerking).



Maar met zijn Tesla's verandert hij wel de wereld. De productie van de nieuwe Model 3 was lastiger dan hij had verwacht, maar Tesla haalt nu wel de streefgetallen. En de koers van Tesla is hoger dan die van General Motors, de grootste gevestigde autofabrikant ter wereld.

02-09-2018 12:23:17 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.752

OTindex: 836

@Virtlink : Dat kan allemaal wel zo wezen, maar als in twee jaar tijd zo'n 30 directieleden opstappen dan moet er toch echt meer aan de hand zijn dan jij denkt.. Denk ik..

02-09-2018 12:29:44 Emmo

Stamgast



WMRindex: 35.848

OTindex: 19.339



Als het wat minder gaat verlaten de ratten het zinkende schip. En natuurlijk, als je er als een slavendrijver met de zweep achter gaat staan, dat doet in zekere mate wat afbreuk aan de eventuele gevoelens van loyaliteit. @SamuiAxe : Als alles goed gaat is het hosanna en wil iedereen meeliften.Als het wat minder gaat verlaten de ratten het zinkende schip. En natuurlijk, als je er als een slavendrijver met de zweep achter gaat staan, dat doet in zekere mate wat afbreuk aan de eventuele gevoelens van loyaliteit.

02-09-2018 13:31:49 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.752

OTindex: 836

@Emmo : Dat begrijp ik allemaal best kerel, maar 30 in 2 jaar? Dat is toch wel bijzonder veel. Bovendien, zoals @Virtlink zelf ook aangeeft, zo slecht gaat het niet bij Tesla, dus ratten en zinkende schepen? Mwah, valt mee denk ik zo..

02-09-2018 15:31:48 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.288

OTindex: 29.295

zoals het in het artikel staat moet ik opeens denken aan die NL-kweker die ooit van de rechter te horen kreeg dat hij niet onder tafels door mocht kruipen om te kijken of zijn werknemers wel hard genoeg werkten

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: