Picnic: Almeerders grootste carnivoren van Nederland

Inwoners van Almere bestellen via Picnic het meeste vlees van Nederland. Dat blijkt uit een analyse van de online supermarkt.



Uit bestellingen van het afgelopen jaar blijkt dat de grootste carnivoren in Almere wonen, op de voet gevolgd door inwoners van Zoetermeer en Soest. Almeerders bestellen volgens Picnic ook opvallend vaak schoonheidsproducten, kattenbakkorrels en hondenbrokken.



Picnic heeft inmiddels ruim 165.000 klanten in bijna 60 steden. Inwoners van Hoofddorp hebben het afgelopen jaar de meeste kant-en-klare pizza's besteld, Amsterdammers gaan voor avocado's, in Leiden ging de meeste vis over de digitale toonbank.

Reacties

01-09-2018 16:42:20 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.850

OTindex: 3.675

Volgens Picnic.

Misschien wonen de grootste carnivoren wel hier, maar weet Picnic dat niet omdat ze hier niet bezorgen.

01-09-2018 16:45:42 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.268

OTindex: 29.293

@venzje :

inderdaad zijn bestellingen bij één bedrijf dat niet overal levert niet representatief.... inderdaad zijn bestellingen bij één bedrijf dat niet overal levert niet representatief....

01-09-2018 17:47:42 Emmo

Stamgast



WMRindex: 35.816

OTindex: 19.326

@botte_bijl: @venzje : Voor dat bedrijf interessant, voor de rest van de wereld?

