Ultieme Utregse woord is 'jochie'

Utereg - Jochie is uitgeroepen tot het meest ultieme Utregse woord. Dat maakte burgemeester Jan van Zanen vanavond bekend in cultureel podium de Kargadoor.



In totaal is er 16.288 keer gestemd op de woorden van de shortlist. Op 'jochie' heeft 37 procent van de mensen gestemd.



Andere kanshebbers waren 'wijffie' (11 procent), 'dakhaos' (16 procent), 'gladiool' (22 procent) en 'waor' (veertien procent).



In Utrecht wordt het winnende woord gebruikt om iemand op een vriendschappelijke manier aan te spreken. Een bekend Utregs gezegde luidt dan ook: al ben je als man jong of oud, groot of klein, in Utrecht zal je altijd een jochie zijn.



De verkiezing werd georganiseerd door Rake zaak, een bureau voor merkidentiteit & design. "We konden merken dat de verkiezing aansloeg. Dat zagen we niet alleen aan het aantal woorden dat ingezonden werd, maar ook aan het aantal maal dat er gestemd is. Ook kregen we tientallen mailtjes van mensen die ons hun verhaal stuurden", aldus Rob Vermeulen, mede-eigenaar van Rake zaak.



Reacties

01-09-2018 14:55:34 botte bijl

Stamgast



lang geleden toen ik regelmatig in Utrecht uit ging, hoorde ik daar ook regelmatig het woord 'guppenkop'

01-09-2018 16:09:14 venzje

Oudgediende



De mooiste verwensing die mij ooit in plat Utregs is toegevoegd, was: 'mooie zak mè kluive da je d'r stoat!'.



Bij 'jochie' denk ik direct aan de eigenaar van de ijzerzaak in de Damstraat in de jaren '70, die iedere mannelijke klant daarmee aansprak: "Wat mojje hebbe jochie?" @botte_bijl: Klinkt nog steeds bekend.De mooiste verwensing die mij ooit in plat Utregs is toegevoegd, was: 'mooie zak mè kluive da je d'r stoat!'.Bij 'jochie' denk ik direct aan de eigenaar van de ijzerzaak in de Damstraat in de jaren '70, die iedere mannelijke klant daarmee aansprak: "Wat mojje hebbe jochie?"

01-09-2018 16:15:30 botte bijl

Stamgast



@venzje :

Utrechts blijft leuk

net als de verschillende a's in Takkenstraat. als je die kent, dan ben je in het voordeel als je plat Hamburgs wilt oefenen, daar heb je iets soortgelijks Utrechts blijft leuknet als de verschillende a's in Takkenstraat. als je die kent, dan ben je in het voordeel als je plat Hamburgs wilt oefenen, daar heb je iets soortgelijks

