Belgische buschauffeur na 26 jaar ontslagen om tonen nazi-tatoeages

Hij was al 26 jaar in dienst bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB en had een goede staat van dienst. De Belgische buschauffeur Olivier B. werd dan ook niet ontslagen om zijn rijstijl, wel om zijn tatoeages.



Op foto's die collega's maakten tijdens een personeelsfeest is te zien dat B. in dikke letters de cijfers '88' op zijn linkerbovenarm heeft staan. De afkorting staat voor 'Heil Hitler' (de H is de achtste letter van het alfabet). Onder de cijfers is ook nog een adelaar met gespreide vleugels te zien, symbool van het Derde Rijk.



Olivier B. liep zeker niet te koop met de tatoeages. Zijn collega's zagen ze pas voor het eerst op het personeelsfeest afgelopen zomer, zegt woordvoerder Ann van Hamme van de MIVB. "De foto's die toen zijn gemaakt, zijn de organisatie doorgegaan en dus ook bij de directie terechtgekomen."



Die besloot om over te gaan tot ontslag. "De afbeeldingen stroken absoluut niet met de waarden waar MIVB voor staat", zegt Van Hamme. "Op het moment dat hij besloot zijn tatoeages actief te laten zien, moesten we maatregelen nemen."



In het arbeidsreglement van de MIVB zijn volgens Van Hamme anti-discriminatoire maatregelen opgenomen die het ontslag van de buschauffeur mogelijk maken. Of de man ook nog strafrechtelijk wordt vervolgd, is onduidelijk. In Duitsland is nazisymboliek verboden. In Belgiƫ ook, maar alleen als de symbolen in het openbaar worden getoond met een bijzondere opzet.



Ook in Nederland kun je met sommige tatoeages de wet overtreden. "Een hakenkruis op je billen is niet zo erg, maar zodra hij zichtbaar is, wordt het een probleem", legde emeritus hoogleraar strafrecht Theo de Roos eerder al uit.

Reacties

01-09-2018 10:40:33 stora

Oudgediende



WMRindex: 11.932

OTindex: 1.390

Hij is 26 jaar in dienst en zijn collega;s hebben nooit iets aan hem gemerkt.

Misschien heeft hij dat ding in zijn jeugd laten tatoeëren.

Misschien andere vrienden toendertijd.

Ik ken iemand die was vroeger helemaal punk en is nu getrouwd en vader en heeft eigenlijk een gewoon burgelijk leventje.



En als je eenmaal zo'n tattoe hebt dan kan je die niet heel makkelijk verwijderen. Niet alle sporen uit je jeugd zijn weg te poetsen.

01-09-2018 14:44:45 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.268

OTindex: 29.293

als hij op dat feest lange mouwen had gedragen, dan had hij dit probleem niet gehad. ik draag geen korte mouwen meer sinds ik 2006 met mijn arm in een machine bekneld zat en die arm een deuk en een buil heeft, dus ik weet dat het best kan

01-09-2018 16:58:43 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 3.592

OTindex: 2.910

Nou wat een onzin om iemamd daarom te ontslaan. Het was niet zichtbaar voor klanten en van anderen weet je niet of ze ook dergelijke sentimten (of erger) hebben.

