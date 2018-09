Omstreden wiskunde-examen in Maarssen moet opnieuw worden beoordeeld

Het wiskunde-examen van een leerling van de Rientjes Mavo uit Maarssen moet opnieuw worden beoordeeld. De jongen had één fout te veel en haalde daarom zijn VMBO-TL-examen niet. Zijn vader stapte naar de rechter, met succes dus.



De leerling haalde een 6,1 voor wiskunde. Maar over één opgave werden twee onafhankelijke correctoren het niet eens. De één gaf hem één punt, de ander kende er twee toe.



Dat kleine verschil is extreem belangrijk voor de leerling. Want nu heeft hij een gemiddeld cijfer van 5,483. Hij heeft een 5,5 nodig om zijn examen te halen.



De rechter neemt het de Rientjes Mavo kwalijk dat er geen overeenstemming is gevonden over het aantal punten voor die ene specifieke opgave. Er moet nu een derde corrector komen die binnen vijf dagen gaat beoordelen of de leerling alsnog een punt extra krijgt en of hij dus alsnog zijn diploma haalt. De jongen heeft zich al ingeschreven voor een vervolgopleiding.



Volgens de vader van de leerling waren er nog twee andere opgaven waar zijn zoon extra punten voor had moeten krijgen. Maar daar was de rechter het niet mee eens.

Reacties

01-09-2018 09:37:01 omabep









Vijf dagen over één opgave? Tjonge jonge dan is het wel erg moeilijk geweest en die jongeren moesten het binnen de gegeven tijd doen?



Ik vind wel dat dit erg ver gaat, hoeveel van dit soort gevallen gaan we in de toekomst krijgen als deze jongeman zijn punt erbij krijgt? Volgens mij kunnen ze hun borst nu wel nat maken want ik geef je op een briefje dat ze vanaf nu staan te popelen om naar de rechter te stappen voor dat puntje meer.

01-09-2018 10:05:56 Cubbie













Als een kind op dat moment al zoveel moeite met de stof heeft, gaat die het op een vervolg opleiding echt niet makkelijker krijgen! Beter een jaartje extra om te studeren dan via de rechter gelijk proberen te halen om vervolgens helemaal vast te lopen. @omabep : Jups. Ben het volledig met je eens!Als een kind op dat moment al zoveel moeite met de stof heeft, gaat die het op een vervolg opleiding echt niet makkelijker krijgen! Beter een jaartje extra om te studeren dan via de rechter gelijk proberen te halen om vervolgens helemaal vast te lopen.

01-09-2018 10:24:43 stora











Na het examen wordt het nagekeken en dan wordt het nog eens nagekeken.

Als die leraren gewoon hun werk goed doen dan is er geen strubbeling over 1 puntje.

Want daarna wordt de leerling besproken en dan zou er geen twijfel meer mogen zijn.

En zeg nu zelf, als jij of je kind net dat ene puntje nodig zou hebben dan zou je ook naar de rechter gaan, omdat de leraren het al niet eens zijn. @Cubbie , wie zegt dat hij volgend jaar ook wiskunde heeft?Na het examen wordt het nagekeken en dan wordt het nog eens nagekeken.Als die leraren gewoon hun werk goed doen dan is er geen strubbeling over 1 puntje.Want daarna wordt de leerling besproken en dan zou er geen twijfel meer mogen zijn.En zeg nu zelf, als jij of je kind net dat ene puntje nodig zou hebben dan zou je ook naar de rechter gaan, omdat de leraren het al niet eens zijn.

01-09-2018 10:37:27 Cubbie













Wel zou ik contact zoeken met de inspectie van het Onderwijs. Wanneer 2 onafhankelijke docenten het niet eens zijn, dient er een derde ingeschakeld te worden om doorslag te geven. Het zou mij dan niet gaan om die ene extra punt voor mijn kind, maar wel om een eerlijke beoordeling.



Deze man probeert via de rechter extra punten af te dwingen ipv een eerlijke beoordeling. Dat blijkt wel uit:



Quote:

Volgens de vader van de leerling waren er nog twee andere opgaven waar zijn zoon extra punten voor had moeten krijgen. @stora : Je hebt gelijk. Mogelijk is wiskunde verder niet van belang. Toch zou ik niet naar de rechter stappen om gelijk te halen voor mijn kind.Wel zou ik contact zoeken met de inspectie van het Onderwijs. Wanneer 2 onafhankelijke docenten het niet eens zijn, dient er een derde ingeschakeld te worden om doorslag te geven. Het zou mij dan niet gaan om die ene extra punt voor mijn kind, maar wel om een eerlijke beoordeling.Deze man probeert via de rechter extra punten af te dwingen ipv een eerlijke beoordeling. Dat blijkt wel uit:

01-09-2018 10:46:50 stora













Als de scholen alle protocollen volgen en de leraren hun werk goed doen dan hadden ze dat ene puntje tekort kunnen verdedigen en was er ook geen noodzaak om naar een rechter te gaan.

En op de meeste scholen gaat dat goed, want er zullen wel meer leerlingen zijn geweest die het net niet of net wel gered hebben.

Maar sommige scholen zijn niet zo serieus bezig met de examens.



Laatste edit 01-09-2018 10:54 @Cubbie , als je dan toch naar de rechter gaat dan moet je hoog inzetten.Als de scholen alle protocollen volgen en de leraren hun werk goed doen dan hadden ze dat ene puntje tekort kunnen verdedigen en was er ook geen noodzaak om naar een rechter te gaan.En op de meeste scholen gaat dat goed, want er zullen wel meer leerlingen zijn geweest die het net niet of net wel gered hebben.Maar sommige scholen zijn niet zo serieus bezig met de examens.

01-09-2018 14:39:22 botte bijl









hoe zal die jongen het redden in het leven als zijn lastige vader er niet meer voor hem is

01-09-2018 14:45:43 Emmo









@botte_bijl: Misschien wel beter dan mét zijn vader....

01-09-2018 14:49:37 botte bijl









@Emmo :

de tijd zal het leren. zo niet dan zien we hem nog af en toe op WMR de tijd zal het leren. zo niet dan zien we hem nog af en toe op WMR

