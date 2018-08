En weer is het raak: nachtelijke fietser door de IJtunnel in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Voor de zoveelste keer is er iemand door de IJtunnel gefietst. In de nacht van zondag op maandag kwam Mike Stoter de waaghals tegen. "Ik zie er wel vaker mensen fietsen", zegt hij.



En hoewel Mike, nota bene verkeersregelaar, normaal rustig doorrijdt, besloot hij dit keer een foto te maken. Waarom het keer op keer misgaat in de tunnel, is onduidelijk. Een fietstunnel onder het IJ wordt door bewoners al langer geopperd.



In de Piet Heintunnel ging het in augustus mis door de navigatie van Apple. Nietsvermoedende toeristen werden door de app op hun iPhone de tunnel ingestuurd. Apple voerde een aanpassing door waardoor de problemen werden opgelost. Sinds die tijd krijgen sommige gebruikers een waarschuwing te zien als ze de navigatie-app openen.



Voor zover bekend hebben de voorvallen in de IJtunnel niets met navigatie te maken

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: