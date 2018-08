Invasie van Chinezen op Delflandplein: Ze nemen stapels chocolade mee

Het Delflandplein in Slotervaart wordt overspoeld met toeristen uit China. 'I like it here', zegt een van hen vandaag tegen AT5.



Het is even wat anders dan de Dam of het Rijksmuseum. De toeristen moeten het in Slotervaart doen met wat restaurants, een Lidl, de Action en een groenteboer. Toch komen ze in groten getale. Dat heeft alles te maken met een deal van restaurant Golden Garden.



Het restaurant op het Delflandplein heeft volgens Het Parool afspraken gemaakt met reisorganisatie GEG Travel. En dus lunchen en dineren de toeristen van GEG Travel bij het restaurant. Vervolgens trekken ze het plein over om toe te slaan bij verschillende winkels. 'Ze nemen stapels chocolade mee', zegt een bewoner.



'Elke dag komen er plusminus 1200 toeristen. Voor de groenteboer, Lidl en Action is het geweldig goed', vertelt een ondernemer. Er is inmiddels zelfs een toeristenwinkel geopend op het plein, met Chinese teksten op de ruiten.



Naast de voordelen zorgen al die toeristen ook voor overlast. Binnen stadsdeel Nieuw-West wordt nagedacht over nieuw beleid voor alle touringcars rond het plein. De cassieres van de winkels op het plein hebben het ook niet makkelijk. 'Dan leggen ze voor een product van 2,35 een briefje van 100 neer', zegt een bezoeker van het plein.

