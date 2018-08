Hanzehogeschool Groningen voor duizenden euro's opgelicht

Hij dacht netjes zijn collegeld aan de Hanzehogeschool in Groningen te hebben betaald, maar kwam bedrogen uit. Masterstudent Emmanouil Kamilakis (24) uit Kreta in Griekenland maakte ruim tweeduizend euro over naar een oplichter.



De kersverse masterstudent is net een week in Nederland. Hij besloot meteen een kijkje te nemen bij de Hanzehogeschool, de plek waar hij straks de European Master in Sustainable Energy System Management volgt.



Bij het secretariaat van de opleiding kreeg hij echter een onaangename verrassing. 'Ze zeiden dat ik mijn collegegeld nog niet had betaald, terwijl ik toch echt tweeduizend euro heb overgemaakt.'



Kamilakis liet direct zijn e-mails zien. In zijn mailbox had hij meerdere berichten met betalingsbevestigingen en zelfs een brief waarin staat dat hij officieel is ingeschreven bij de Hanzehogeschool. Allemaal bewijs dat hij zijn collegegeld netjes heeft betaald.



Maar een aantal van die mails bleken hartstikke nep. Kamilakis heeft inderdaad geld overgemaakt, maar niet aan de Hanze. Iemand die zich voordeed als de Groningse hogeschool is tweeduizend euro rijker.

