Bizar. In dit schoonheidssalon kan je valse nagels met levende mieren laten zetten

Schoonheidssalon Nail Sunny wil altijd net dat tikkeltje specialer of gewaagder zijn, maar hun dit keer zijn ze misschien iets te ver gegaan met hun nagelbehandelingen. Klanten kunnen er nu gelnagels krijgen met levende mieren in.In een videofilmpje op Instagram laten de schoonheidsspecialisten zien hoe ze de nagels aanbrengen. Vooruitstrevend is het zeker, maar de reacties online zijn allesbehalve positief. “Het is één ding dat je per ongeluk op mieren stapt, maar om ze dan in een nagel te duwen is echt niet oké” en “levende dieren zouden niet mogen dienen voor esthetische redenen, het is gewoon wreed”, klinkt het op sociale media.