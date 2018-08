Moeder verbijsterd: Mensen filmden mijn kind toen het voor de trein sprong

Deze zomer vonden omstanders het nodig om foto's te maken van een jongen die in het Brabantse Helmond voor de trein was gesprongen. Dit, tot groot

31-08-2018 15:17:13

Ik vind het verhaal wat ongenuanceerd. Ik kan mij heel goed voorstellen dat mensen zien dat iemand door de gesloten spoorwegbomen heen loopt om zich voor de trein te gooien. Je kunt dan wel roepen: Doe het niet, kom terug. Maar als die persoon dat niet doet, is het levensgevaarlijk om hem van de rails te halen, want voordat je het weet kom je allebei onder de trein. In zo'n situatie is het geen slecht idee om opnames te maken met je mobiele telefoon. Tegelijkertijd schreeuw je: Doe het niet, kom terug. Maar je bent wel zo wijs om zelf niet het spoor op te gaan.

Die opname is later voor de politie een duidelijk bewijsmiddel van hoe het allemaal gegaan is. Wel vind ik dat je die opname aan de politie moet geven en dat je dat niet op het internet moet zetten. Maar het vastleggen van de toedracht is juist een goede zaak.