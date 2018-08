Amsterdam-Parijs: 30 minuten

Passagiers die door vacuüm buizen reizen met bijna de geluidssnelheid. Zo luidt de missie van het nieuwe vervoerssysteem hyperloop, de grootste transportrevolutie sinds het vliegtuig.Van Amsterdam naar Parijs duurt vijf uur met de auto en bijna 3,5 uur met de Thalys. Met het vliegtuig is het ongeveer vijf kwartier, maar je bent veel meer reistijd kwijt van en naar de luchthaven. Maar als het nou te doen zou zijn in een halfuurtje?Dat is precies wat het nieuwe vervoerssysteem hyperloop kan. Daarmee reis je met 1200 km/h via bijna vacuüm buizen.En er zijn plannen voor routes dwars door heel Europa, zoals Amsterdam-Kopenhagen: 50 minuten en Berlijn-Tallinn: 90 minuten.Het idee achter de hyperloop is het wegnemen van de twee dingen die de snelheid beperken: wrijving en luchtweerstand.Wrijving wordt vermeden door magneten te gebruiken. Het ene systeem van magneten zorgt voor voortstuwing en maakt wielen overbodig, het andere laat de cabines boven de rails zweven.De luchtweerstand wordt tegengegaan met luchtpompen die bijna alle lucht uit de tunnels zuigen, waardoor de hyperloop gaat bewegen. Daardoor daalt de druk tot 0,1 procent van de luchtdruk aan het aardoppervlak.En zo kan de hyperloop de snelheid van het geluid naderen.De geschiedenis van de hyperloop begon toen SpaceX- en Tesla-directeur Elon Musk in 2012 met het concept kwam.Sindsdien hebben bedrijven wereldwijd het idee uitgewerkt, en nu lijkt het erop dat de eerste trajecten al in 2021 klaar zijn.Enkele jaren later kan het netwerk van hyperlooptunnels al zo groot zijn dat je in enkele uren heel Europa doorkruist met de snelheid van het geluid.