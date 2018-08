Mannenlingerie splijtzwam in grootste regeringspartij België

De meningen over lingerie voor mannen lopen uiteen binnen de N-VA, de grootste politieke partij van België. Staatssecretaris Theo Francken (Asiel en Migratie) vindt dat ”de wereld doordraait’’ met mannen die lingerie dragen, zich opmaken of hun wenkbrauwen epileren.”Lang leve de gewone man die al die ongein niet nodig heeft om zich goed in zijn vel te voelen’’, schreef hij op Facebook. Toen de populaire politicus van allerlei kanten de wind van voren kreeg, trok hij het bericht in omdat het zorgde voor ”te veel misverstanden’’.Franckens partijgenoot Zuhal Demir, staatssecretaris voor Gelijke Kansen, heeft wat meer begrip voor alternatieve uitdossingen. ”Iemands seksuele identiteit is een individuele vrijheid die je op je eigen manier beleeft en waar niemand anders zaken mee heeft. Blijf vooral het ondergoed kopen waar je goed in zit.’’ Ze twitterde vervolgens een foto van Iggy Pop in een jurk.Een Belgische vereniging voor homoseksuelen en transgenders wil dat Francken excuses aanbiedt. N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever vindt dat niet nodig. Volgens hem ging het niet om een partijstandpunt, maar om een persoonlijke opvatting.