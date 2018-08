Flevolandse wolf loopt inmiddels in België

De wolf die in eind juni twee schapen dood beet in Zeewolde loopt inmiddels in Noord-België, in de buurt van een wolvin. Dat zegt Roeland Vermeulen van Wolven in Nederland.



Uit DNA-sporen is gebleken dat het mannetje begin juni Noord-Duitsland heeft verlaten en daarna via Friesland in Flevoland terecht is gekomen. Op 10 juli is DNA van die wolf aangetroffen in Buren bij Geldermalsen en begin augustus in het noorden van België.



Sinds juli zijn er ook geen dode schapen meer in Flevoland aangetroffen. Volgens Vermeulen is het zeker niet uitgesloten dat er opnieuw een wolf naar Flevoland komt.

