Politie raapt nep-bankbiljetten van de straat

Agenten hebben op de Veluwedreef in Almere honderden euro's nepgeld van de weg geraapt. Dat schrijft de politie op Facebook. De agenten besloten het geld op te ruimen, omdat ze bang waren dat bestuurders plots op de rem zouden trappen als ze het geld zagen liggen.



Een voorbijganger zag verschillende briefjes van 100 en 200 euro over de weg waaien en belde de politie. Die gingen volgens een agent 'uiteraard met veel eenheden die kant op'.



De politie ontdekte al snel dat het geld niet echt was. Het is niet bekend wie de briefjes op straat heeft gegooid.

30-08-2018 15:44:09 stora

Die zijn lastig uit te geven.

Als het nou briefjes van 50 of nog beter 20 waren, dan zou je het wel kunnen proberen.

