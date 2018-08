30-08-2018 11:59:28

Dat was te voorzien. We hebben nu een dubbel telefoonsysteem, waarbij het oude veel beperkter is in mogelijkheden dan het nieuwe.Ik zie niet in waarom je het oude systeem niet zou vervangen. We hebben tenslotte ook geen ATF meer en daar hoor je niemand over. @allone : Wat noem je genoeg? In 2017 had in Nederland 98% van de huishoudens internet. 89% had een mobiele telefoon. Bij afschaffing van het vaste telefoonnet zal dat laatste percentage vanzelf nog omhoog gaan.