Benzine wint aan populariteit, terwijl met diesel klimaatdoelen te halen zijn

PROVINCIE UTRECHT - Dieselauto's zijn afgelopen jaar nog minder populair geworden in Nederland. Gemiddeld maakten mensen die op diesel rijden in 2017 twee procent minder kilometers. Daar staat tegenover dat het aantal benzinekilometers steeg met één procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.



Maar als Nederland meer klimaatdoelstellingen wil halen, zou het goed zijn als veel mensen met nieuwe diesels gaan rijden. Tom Huyskens, woordvoerder van BOVAG, de organisatie die zich inzet voor automobilisten. "Een diesel is doorgaans zuinig, maar niet per se schoner."



"Wat betreft klimaatdoelstelling zijn we erg gefocust op CO2-uitstoot", zegt Huyskens. En het zijn de benzineauto's die vooral veel CO2 uitstoten. "Eigenlijk zouden we om klimaatdoelstellingen te halen veel meer moderne nieuwe diesels nodig hebben, hoe gek dat ook is."



Dat in Nederland steeds minder dieselwagens rijden, komt vooral doordat zakelijke auto's er steeds minder gebruik van maken. "Dat heeft met fiscale zaken te maken", zegt Huyskens.



Sowieso is Nederland nooit echt een 'dieselland' geweest. "Slechts 16 à 17 procent van alle auto's rijdt op diesel. In België, Frankrijk en Duitsland ligt dat cijfer op meer dan de helft."

Reacties

30-08-2018 11:12:51 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.238

OTindex: 66.104

In België Duitsland en Frankrijk is de diesel dan ook een stuk goedkoper.

30-08-2018 11:20:13 stora

Oudgediende



WMRindex: 11.916

OTindex: 1.390



En ik was laatst in Duitsland en de diesel was daar 1 cent goedkoper dan waar ik in Nederland tankt.

En afgelopen weekend betaalde ik 1.26 voor een liter, dat is nog eens 4 cent goedkoper dan de goedkoopste pomp die ik had gevonden. En dat allemaal op verschillende routes naar mijn werk. @allone , In Belgie niet meer hoor.Daar is er een vette accijns op gekomen.En ik was laatst in Duitsland en de diesel was daar 1 cent goedkoper dan waar ik in Nederland tankt.En afgelopen weekend betaalde ik 1.26 voor een liter, dat is nog eens 4 cent goedkoper dan de goedkoopste pomp die ik had gevonden. En dat allemaal op verschillende routes naar mijn werk.

30-08-2018 11:26:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.238

OTindex: 66.104

@stora : Weet je dat zeker? Ik rijd niet op diesel, maar ik heb een Duitse kennis die altijd speciaal naar België rijdt voor diesel om dat het daar zo goedkoop is.

30-08-2018 11:28:36 stora

Oudgediende



WMRindex: 11.916

OTindex: 1.390

@allone ,

Sinds een paar maanden is dat.

Sinds een paar maanden is dat.

30-08-2018 11:44:37 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.822

OTindex: 3.673

Quote:

Gemiddeld maakten mensen die op diesel rijden in 2017 twee procent minder kilometers. Aan mij zal het niet gelegen hebben.



: Ik ben laatst op diesel door België naar Frankrijk gereden. In België is diesel een heel stuk duurder dan in Nederland en in Frankrijk is de prijs vrijwel gelijk aan die van benzine.

Een paar jaar geleden werkte ik aan de Duitse grens, maar ook toen al was het niet meer lonend om even de grens over te wippen voor een volle tank. Aan mij zal het niet gelegen hebben. @allone : Ik ben laatst op diesel door België naar Frankrijk gereden. In België is diesel een heel stuk duurder dan in Nederland en in Frankrijk is de prijs vrijwel gelijk aan die van benzine.Een paar jaar geleden werkte ik aan de Duitse grens, maar ook toen al was het niet meer lonend om even de grens over te wippen voor een volle tank.

30-08-2018 15:44:05 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.557

OTindex: 10.762

S Veel Belgen rijden nu op huisbrandolie, die ze daar mazout noemen.

Dat mag niet, maar vooralsnog is de pakkans klein en zijn de boetes niet zo heel hoog.

In het verleden kende ik iemand die een grote illegale tank onder zijn auto had laten maken. De oude tank was verkleind en zat half vol met echte diesel uit de pomp. Bij controles werd er via de tankdop een monster uit de tank gehaald en dat was altijd in orde. In werkelijkheid reed de auto op huisbrandolie, die werd gevuld middels een opening die verstopt zat onder de kofferbak. Tegenwoordig heb je de APK keuringen en dan valt zoiets wel op. @stora en @allone Dat mag niet, maar vooralsnog is de pakkans klein en zijn de boetes niet zo heel hoog.In het verleden kende ik iemand die een grote illegale tank onder zijn auto had laten maken. De oude tank was verkleind en zat half vol met echte diesel uit de pomp. Bij controles werd er via de tankdop een monster uit de tank gehaald en dat was altijd in orde. In werkelijkheid reed de auto op huisbrandolie, die werd gevuld middels een opening die verstopt zat onder de kofferbak. Tegenwoordig heb je de APK keuringen en dan valt zoiets wel op.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: