Duitse moeder: Op creche van mijn zoon zitten 25 kinderen, 23 spreken geen Duits want allochtoon

Een Duitse moeder klaagt dat haar zoon geïsoleerd is in zijn (katholieke) crèche omdat alle andere kinderen geen Duits spreken. In een video op Facebook heeft ze zich tot het publiek gewend: ‘Mijn zoon is volledig geïsoleerd in zijn kinderopvang, omdat hij Duitser was. Mijn zoon voelt zich hier een buitenlander’, klaagt Leen K. Ze vraagt: ‘Kan dit, beste politicus?’ De clip ging viraal en werd duizenden keren gedeeld, de moeder raakte een zenuw. Islamisering in een katholieke crèche?



Volgens de leiding van de crèche klopt het dat van de 25 kinderen er maar twee een Duits paspoort hebben. Ze komen uit Syrië, Vietnam, Kroatië en Turkije. Hun enige taal om te kunnen communiceren is echter Duits. Er zitten veel vluchtelingenkinderen tussen die nog bezig zijn met het leren van Duits, maar sommigen spreken wel al thuis Duits omdat een van hun ouders hier is geboren. ‘Deze kinderen zitten nog maar een paar weken op de crèche, geef ze wat tijd.’



De groep waarover het gaat is een speciaal door de gemeente gefinancierde noodgroep: net als de moeder in kwestie, die bij de rechter plaatsing van haar zoon heeft moeten afdwingen, zijn alle kinderen van ouders die op dit moment nergens anders terecht kunnen. Normaal gesproken krijgen katholieke families voorrang omdat het om een katholieke opvang gaat maar in dit geval was er geen keuze.



Dat de kinderen speciaal zouden zijn voorgetrokken omdat ze migrantenkinderen zijn of voorrang hebben omdat ze moeten integreren wordt door stadsbestuurders ontkend.

30-08-2018 09:25:55 Emmo

Drieëntwintig kleuters van allochtone afkomst en twee van Duitse. Goh, ik vraag me af waarom het zo slecht gaat met de integratie van vreemdelingen.

30-08-2018 09:27:44 allone

In Amsterdam is dit niet ongewoon, mijn zus gaf les in een klas waar geen enkel kind Nederlands was Waarom heeft ze plaatsing moeten afdwingen? En waarom is het zo erg dat dit jongetje met andere nationaliteiten in aanraking komt? Ik neem aan dat de leiders Duits spreken, en bovendien zullen kinderen van die leeftijd met elkaar spelen (of niet) ongeacht de taal.In Amsterdam is dit niet ongewoon, mijn zus gaf les in een klas waar geen enkel kind Nederlands was

30-08-2018 09:40:07 Emmo

Het is helemaal niet slecht om met andere nationaliteiten in aanraking te komen, eerder goed. Echter om als minderheid in je eigen land te zitten, niet alleen voor wat betreft taal, is mijn inziens ongewenst. In allerlei publicaties en geschriften wordt gewezen op de noodzaak tot integratie. Die is hier ver te zoeken.

Tuurlijk spelen kinderen onderling. En het betreffende kind zal er heus niet slechter van worden. De andere kinderen echter wel. Hun taalontwikkeling zal denkelijk nogal wat achterstand oplopen, mede wegens de waarschijnlijkheid dat thuis ook een buitenlandse taal gesproken zal worden. Kinderen zijn op taalgebied buitengewoon flexibel, maar ze moeten wel in voldoende mate de landstaal (hier Duits) aangeboden krijgen.



Die pupillen van die zus van je, spraken die onderling Nederlands of wat anders? En hoe is de Nederlandse taalvaardigheid op latere leeftijd? @allone : Plaatsing afdwingen omdat ze nergens anders terecht kon.Het is helemaal niet slecht om met andere nationaliteiten in aanraking te komen, eerder goed. Echter om als minderheid in je eigen land te zitten, niet alleen voor wat betreft taal, is mijn inziens ongewenst. In allerlei publicaties en geschriften wordt gewezen op de noodzaak tot integratie. Die is hier ver te zoeken.Tuurlijk spelen kinderen onderling. En het betreffende kind zal er heus niet slechter van worden. De andere kinderen echter wel. Hun taalontwikkeling zal denkelijk nogal wat achterstand oplopen, mede wegens de waarschijnlijkheid dat thuis ook een buitenlandse taal gesproken zal worden. Kinderen zijn op taalgebied buitengewoon flexibel, maar ze moeten wel in voldoende mate de landstaal (hier Duits) aangeboden krijgen.Die pupillen van die zus van je, spraken die onderling Nederlands of wat anders? En hoe is de Nederlandse taalvaardigheid op latere leeftijd?

30-08-2018 09:40:33 MIADIA

of ze stond al op een wachtlijst maar er was nog steeds geen plaatsje dus moest ze er druk op zetten?



lijkt mij voor het jongetje juist heel gezellig

@allone : misschien was ze thuismoeder, kreeg ze ineens een baan en moest ze d'r kind ergens kwijt?of ze stond al op een wachtlijst maar er was nog steeds geen plaatsje dus moest ze er druk op zetten?lijkt mij voor het jongetje juist heel gezellig

30-08-2018 12:11:57 Pollito

Er zitten dus 5 nationaliteiten in die groep. Jammer dat er niet bij staat hoeveel van iedere nationaliteit, maar als het goed verdeeld is dan is het een mix met 1 ding met elkaar gemeen hebben en dat is dus het Duits. Als de kinderen onderling willen communiceren moet dat in het Duits en dat is goed voor de integratie.

Als vb: Mijn vrouw moest Nederlands leren en kwam in een groep die op een groep Polen na, allemaal uit verschillende landen kwamen. Allemaal (behalve de Polen die alleen met elkaar bleven praten) leerden ze ontzettend snel de taal.

Het kan dus een groot voordeel zijn om een gemixte groep te hebben.

30-08-2018 12:22:58 allone

@Emmo : dat was een school waar ze maar kort stage liep, dus dat weet ik niet precies. De school waar ze nu lesgeeft is een speciale school voor kinderen met taalproblemen. Als kinderen tot hun vierde geen Nederlands leren, krijgen ze idd gauw een leerachterstand.

