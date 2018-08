Amsterdamse bakkerij Anne & Frank wijzigt naam na ophef

De eigenaar van de nieuwe bakkerij Anne & Frank, om de hoek van het Anne Frank Huis in Amsterdam, gaat zijn naam wijzigen nadat er op sociale media veel ophef is ontstaan. Zo werd de keuze voor de naam smakeloos en misselijkmakend genoemd.Tegen de Amsterdamse zender AT5 zegt eigenaar Roberto dat hij de ophef helemaal niet had verwacht. "Anne Frank is voor veel mensen een heldin en voor mij ook. Omdat mijn zaak in de buurt van het Anne Frank Huis zit, leek het me wel een mooie naam. Ze is natuurlijk wereldberoemd."Hij koos voor de '&' in de naam omdat hij het er niet 'te dik bovenop' wilde leggen. "Ik heb niemand willen kwetsen."Maar de naam voor de bakkerij werd allerminst positief ontvangen. Ongepast, geen fatsoen en weerzinwekkend werd het onder meer genoemd op Twitter. Eigenaar Roberto weet nog niet welke naam zijn winkel nu krijgt.