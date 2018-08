Hotelgast twee jaar in Turkse cel na 'gratis whiskey drinken'

Een gast van een hotel in het centrum van Amsterdam heeft waarschijnlijk spijt van zijn beslissing om ruzie te maken over de rekening.



Hij weigerde voor de whiskey die hij had opgedronken te betalen. Daarop werd de politie gebeld en agenten probeerden te bemiddelen tussen het hotel en de gast.



Ze kwamen er bij het controleren van zijn gegevens alleen achter dat de man nog twee jaar celstraf moest uitzetten in Turkije. Hij werd aangehouden en zal uiteindelijk uitgeleverd worden.



'Een avondje 'gratis' whiskey drinken kwam een klant van een hotel in onze wijk duur te staan', schrijft de politie op Facebook. 'Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten dus en deze man heeft nog genoeg tijd hiervoor.'

Reacties

29-08-2018 14:07:41 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.706

OTindex: 836

Dan ben je toch écht een domme sukkel hoor

29-08-2018 14:09:17 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.211

OTindex: 29.278

Quote:

Ze kwamen er bij het controleren van zijn gegevens alleen achter dat de man nog twee jaar celstraf moest uitzetten in Turkije. Hij werd aangehouden en zal uiteindelijk uitgeleverd worden.

hij moet dus niet om die whiskey de cel in, maar door moeilijk te doen over de betaling daarvan heeft hij het wel over zichzelf afgeroepen hij moet dus niet om die whiskey de cel in, maar door moeilijk te doen over de betaling daarvan heeft hij het wel over zichzelf afgeroepen

29-08-2018 14:13:58 Beesie

Senior lid

WMRindex: 530

OTindex: 0

Wnplts: De Kempen.

Als je weet dat je nog een celstraf open hebt staan ga je toch niet de aandacht op je zelf vestigen? Volgens mij had hij wat teveel gratis whiskey op...

29-08-2018 15:33:13 stora

Oudgediende



WMRindex: 11.895

OTindex: 1.390

En wel uitleveren en niet hier de gevangenis in sturen.

In Turkije schijnt het minder fijn te zijn in de gevangenis.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: