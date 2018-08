Parkeergarages duur? Nee hoor, op straat parkeren is vaak duurder

In de meeste grote steden is het voordeliger om je auto in een parkeergarage te zetten dan op straat te parkeren. Daarnaast loont het sowieso om vooraf uit te zoeken in welke garage je je auto het goedkoopst parkeert, want de verschillen tussen parkeergarages zijn groot.



De allerduurste parkeergarage van Nederland vind je, niet heel verrassend, in hartje Amsterdam. Bij Q-Park de Bijenkorf betaal je 9 euro per uur. Wie bereid is om een minuutje of twintig te lopen, kan voor de helft parkeren in garage Markenhoven.



De Consumentenbond dook in de kort parkeertarieven van de 32 steden en vond meer opvallende dingen. Ook in Den Haag kun je een hoop geld besparen zonder er veel moeite voor te doen.



Bij parkeergarage Wijnhaven ben je 2,50 euro per uur kwijt, terwijl je nog geen 400 meter verderop bij Q-Park Veerkaden 6 euro voor een uurtje betaalt. In Utrecht geldt precies hetzelfde. In garage Paardenveld betaal je 2,80 euro. Om de hoek in Q-Park La Vie maar liefst 6 euro per uur.



Wie in de lijst met duurste parkeergarages kijkt, ziet dat vooral de garages van Q-Park in de grote steden aan de prijs zijn. In sommige gevallen loont het om op zoek te gaan naar een parkeerplekje op straat. Zo ben je aan de Amsterdamse grachten 'maar' 5 euro per uur kwijt. Den Haag kent zelfs maar een bescheiden straattarief van 2,70 euro per uur.



Toch is het in de meeste gevallen voordeliger om de garage in te duiken. Gemiddeld betaal je voor een uur parkeren in een garage 2,74 euro, terwijl dat op straat 3,94 euro kost.



Dat op straat parkeren vaak duurder is, komt door de beperkte ruimte in de meeste steden. Die ruimte is vooral bedoeld voor de bewoners van de straat die graag hun auto voor de deur zetten. Gemeenten ontmoedigen daarom het parkeren op straat door dagjesmensen.

Dit maakt het nóg duurder



Onder meer in Delft, Leiden, Deventer en Alkmaar kun je in het hart van de stad alleen een dagkaart kopen om op straat te parkeren. Dit kost tussen de 20 en 30 euro per uur. Veel geld als je alleen een boodschapje hoeft te doen.



Of je nou parkeert op straat of in de garage, let altijd even op op welke manier het tarief berekend wordt. Soms betaal je per minuut, soms per 20 minuten. Er zijn ook plekken waar per uur wordt afgerekend. Wie in Hengelo 61 minuten op straat parkeert, betaalt hetzelfde als iemand die daar 120 minuten staat.



Wie een parkeerplek zoekt buiten kantooruren, kan soms ook terecht bij ParkBee. Deze startup verhuurt parkeerplekken en -garages van bedrijven buiten openingstijden. Op die manier verdient een bedrijf wat extra en kunnen dagjesmensen goedkoop hun auto kwijt. De tarieven liggen 30 tot 50 procent lager.



Reacties

29-08-2018 13:18:41 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.813

OTindex: 3.671

Nog goedkoper is het om buiten de betaalzone te parkeren en het openbaar vervoer naar het centrum te nemen. Kost vaak net zo veel tijd, maar een stuk minder centjes.

29-08-2018 13:20:16 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.211

OTindex: 29.278

dus als het half kan parkeer je als dagjesmens je auto gratis een dorp verder en ga je met OV de stad in

29-08-2018 13:28:19 Emmo

Stamgast



WMRindex: 35.740

OTindex: 19.297

@botte_bijl: Of je doet je inkopen etc. in het dorp waar het gratis parkeren is.

29-08-2018 13:35:55 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.211

OTindex: 29.278

@Emmo :

als je wilt winkelen dan is dat een goed idee, in veel plaatsen hebben ze dezelfde winkels tenslotte, maar voor museum- of ziekenbezoek (ook bij ziekenhuizen zijn parkeertarieven vaak hoog) is dat geen optie als je wilt winkelen dan is dat een goed idee, in veel plaatsen hebben ze dezelfde winkels tenslotte, maar voor museum- of ziekenbezoek (ook bij ziekenhuizen zijn parkeertarieven vaak hoog) is dat geen optie

29-08-2018 13:36:46 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 3.091

OTindex: 55

@botte_bijl: in Denbosch had kon je net buiten de stad parkeren voor 2.50 euro per dag en kon je gratis met de bus de stad in en weer gratis terug naar je auto maar ik weet niet of dat nog bestaat.

29-08-2018 13:44:14 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.211

OTindex: 29.278

@Heusdenaar :

als dat nog bestaat, dan is dat een heel mooie oplossing als dat nog bestaat, dan is dat een heel mooie oplossing

29-08-2018 14:17:29 Beesie

Senior lid

WMRindex: 530

OTindex: 0

Wnplts: De Kempen.

@Heusdenaar : Dat is nog steeds zo, tenminste vorig jaar nog wel. Hier in de dorpen is parkeren gelukkig nog steeds gratis, er wordt op sommige plaatsen hooguit gevraagd om een parkeerschijf.

29-08-2018 14:28:55 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.813

OTindex: 3.671



(Maar je kunt natuurlijk ook gratis bij de Gamma parkeren en dan loop je via de Citadellaan zo de stad in.)



.



Laatste edit 29-08-2018 14:30 @Heusdenaar : Er zijn in Den Bosch zelfs meerdere transferia waarvoor dat geldt: bij Station Oost, bij het provinciehuis en bij het voormalige Willem Alexanderziekenhuis (nu Jeroen Boschziekenhuis). Alleen kost het tegenwoordig €4,- per dag.(Maar je kunt natuurlijk ook gratis bij de Gamma parkeren en dan loop je via de Citadellaan zo de stad in.)

29-08-2018 15:15:57 stora

Oudgediende



WMRindex: 11.895

OTindex: 1.390

@venzje :



(Maar je kunt natuurlijk ook gratis bij de Gamma parkeren en dan loop je via de Citadellaan zo de stad in.)



. Quote(Maar je kunt natuurlijk ook gratis bij de Gamma parkeren en dan loop je via de Citadellaan zo de stad in.)

Ik vermoed dat Ik vermoed dat @venzje van orgine een Zeeuw is, Of hij is getrouwd met een Zeeuws meisje

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: