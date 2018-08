Niet 3,80 maar 3.800 euro afgerekend voor wijntje: Toch wel wat overdreven als fooi

Wie heeft per ongeluk zaterdag 3.800 euro gepind voor een wijntje in plaats van 3,80 euro? Dat vraagt het personeel van de Groene Engel in Oss zich af na een opvallend hoge dagopbrengst.



"Nu valt de nieuwe wijn in de smaak, maar dit lijkt ons toch wat overdreven als fooi", laat het cultuurpodium weten op Facebook.



Waarschijnlijk is er iets misgegaan met het intoetsen van het geldbedrag op het mobiele pinautomaat. Het is nog niet bekend wie het bedrag mist.



De Groene Engel is op zoek naar de rechtmatige eigenaar van het geld. "Check dus even je banksaldo en stuur ons een bericht met een printscreen van de afschrijving, dan storten wij het bedrag terug."



Het is niet mogelijk voor het café om zelf te checken wie het geldbedrag overmaakte vanwege de privacy. Vandaar dat er een oproep is geplaatst op Facebook.

Reacties

28-08-2018 17:21:13 medamen

Senior lid

WMRindex: 199

OTindex: 64

Wnplts: Lelystad

Ha! dat zouden ze bij mij nooit kunnen doen!... alleen of dat een goede zaak is, is vraag twee

28-08-2018 17:57:51 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.814

OTindex: 142

T S Da's een beetje niet opgelet....

28-08-2018 17:59:38 Emmo

Stamgast



WMRindex: 35.706

OTindex: 19.296

Toch netjes van "de Groene Engel" dat ze dit onder de aandacht brengen.

28-08-2018 19:08:05 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 3.088

OTindex: 55

Wie toets dan dat bedrag in het personeel of laten ze de bedrag intoetse n door de klant? Als het goed is komt er ook bij een mobiele pin automaat een bonnetje uitgerold wordt dat bınnetje niet door het personeel gecontroleerd?

28-08-2018 19:14:13 stora

Oudgediende



WMRindex: 11.879

OTindex: 1.390



En als je de punt vergeet dan staat er ineens een hoger bedrag.

Als klant moet je ook altijd kijken of het bedrag klopt.

Maar dit gebeurde in goed vertrouwen en een foutje is gauw gemaakt.

En als je goed in de centen zit, dan controleer je je afschriften ook niet. @Heusdenaar , ik denk het personeel.En als je de punt vergeet dan staat er ineens een hoger bedrag.Als klant moet je ook altijd kijken of het bedrag klopt.Maar dit gebeurde in goed vertrouwen en een foutje is gauw gemaakt.En als je goed in de centen zit, dan controleer je je afschriften ook niet.

28-08-2018 19:24:45 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.200

OTindex: 66.070

Ik verbaas me vooral dat je voor zo'n groot bedrag kán pinnen; volgens mij kom ik niet eens boven de 250 euro uit

28-08-2018 21:11:45 Beesie

Senior lid

WMRindex: 507

OTindex: 0

Wnplts: De Kempen.





OT: Erg netjes van die Bareigenaar! @allone : Jawel hoor! Je kan maar een X bedrag uit de muur halen, zeg maar. Maar pinnen kun je voor elk bedrag, mits je genoeg op je rekening hebt staan natuurlijk.OT: Erg netjes van die Bareigenaar!

