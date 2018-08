Staatsloterij zoekt winnaar van 100.000 euro

De Staatsloterij is op zoek naar een winnaar van 100.000 euro. Het staatslot met lotnummer BN 18253 waar de geldprijs op viel, werd vorig jaar gekocht in Zaandam.



Het gaat om een staatslot voor de trekking van 10 september 2017. Het recht op een prijs vervalt na een jaar. De winnaar heeft dus nog ruim twee weken om zijn of haar prijs op te halen.



Als het winnende lot niet op tijd wordt ingeleverd, gaat het geld naar het goede doel, meldt NH Nieuws.

Reacties

28-08-2018 15:19 De Paus

Ik weet een hee goed doel: De Rooms-katholieke kerk

Wij doen heel veel voor de armen, ik verdeel bijna al mijn geld onder de armen. De ene helft onder mijn linker arm en de andere helft onder mijn rechterarm. En ik ben ook weer toe aan een nieuwe Pausmobiel. Dus stort het geld maar gauw op mijn rekening bij de Quote: Als het winnende lot niet op tijd wordt ingeleverd, gaat het geld naar het goede doel.Ik weet een hee goed doel: De Rooms-katholieke kerkWij doen heel veel voor de armen, ik verdeel bijna al mijn geld onder de armen. De ene helft onder mijn linker arm en de andere helft onder mijn rechterarm. En ik ben ook weer toe aan een nieuwe Pausmobiel. Dus stort het geld maar gauw op mijn rekening bij de Vatican Bank

28-08-2018 15:19:53 Beesie

@De_Paus: Hahaha, wij zaten in de auto toen dat bericht op de radio kwam. Meteen toen ze zeiden: Anders gaat het geld naar een goed doel, zeiden mijn Lief en ik tegelijkertijd: Wij zijn ook een goed doel!

